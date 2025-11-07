Tranås besegrade Tingsryd med 3–1

Tranås vann med 3–1 mot Tingsryd

Tranås femte seger på de senaste sex matcherna

Karl Jonsson avgjorde för Tranås

Tranås besegrade Tingsryd på hemmaplan i fredagens möte i hockeyettan södra. 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) slutade matchen.

Segern var Tranås femte på de senaste sex matcherna.

Hanviken nästa för Tranås

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 2.02 in i andra perioden som Tranås tog ledningen genom Gabriel Eklund assisterad av Johan Norberg och Pontus Eklöf. 6.44 in i tredje perioden nätade Tingsryds Hannes Johansson framspelad av Adam Persson och Theo Angesved och kvitterade.

8.10 in i perioden slog Karl Jonsson till på pass av Kalvyn Watson och gav laget ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 57 sekunder kvar att spela genom Oliver Nilsson framspelad av Niklas Puistola och Lukas Isaksson. 3–1-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Tranås ligger kvar på femte plats i tabellen och Tingsryd på åttonde plats. Noteras kan att Tingsryd sedan den 11 oktober har avancerat fem placeringar i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 28 januari i Dackehallen.

I nästa omgång har Tranås Hanviken borta i Tyresö Ishall, söndag 9 november 16.00. Tingsryd spelar hemma mot Nyköping fredag 14 november 19.00.

Tranås–Tingsryd 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Andra perioden: 1–0 (22.02) Gabriel Eklund (Johan Norberg, Pontus Eklöf).

Tredje perioden: 1–1 (46.44) Hannes Johansson (Adam Persson, Theo Angesved), 2–1 (48.10) Karl Jonsson (Kalvyn Watson), 3–1 (59.03) Oliver Nilsson (Niklas Puistola, Lukas Isaksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 4-1-0

Tingsryd: 3-0-2

Nästa match:

Tranås: Hanvikens SK, borta, 9 november

Tingsryd: Nyköpings SK, hemma, 14 november