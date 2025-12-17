Toronto vände underläge till seger

Toronto vann med 3–2 mot Chicago

Dakota Joshua avgjorde för Toronto

Tredje förlusten i följd för Chicago

Toronto hade problem och låg under med 0–2 efter två perioder i matchen i NHL mot Chicago i Scotiabank Arena. Men laget vände underläge till seger, till slut blev det 3–2 (0–2, 0–0, 3–0) för hemmalaget Toronto.

Dakota Joshua stod för Torontos avgörande mål 16.59 in i tredje perioden.

Washington nästa för Toronto

Wyatt Kaiser gjorde 1–0 till Chicago efter 10.21.

Laget gjorde 0–2 när Jason Dickinson fick träff efter 14.58.

Andra perioden blev mållös.

Toronto vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i tredje perioden. Torontos mål gjordes av Auston Matthews, Dakota Joshua och Oliver Ekman-Larsson. 2–2-målet kom med bara 3.9 kvar att spela genom Auston Matthews. Och med drygt tre minuter kvar att spela kom också 3–2 genom Dakota Joshua.

När lagen möttes senast vann Chicago med 3–2.

Nästa motstånd för Toronto är Washington. Chicago tar sig an Montreal borta. Båda matcherna spelas fredag 19 december 01.00.

Toronto–Chicago 3–2 (0–2, 0–0, 3–0)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (10.21) Wyatt Kaiser, 0–2 (14.58) Jason Dickinson.

Tredje perioden: 1–2 (49.59) Oliver Ekman-Larsson, 2–2 (56.51) Auston Matthews, 3–2 (56.59) Dakota Joshua.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-2-1

Chicago: 1-0-4

Nästa match:

Toronto: Washington Capitals, borta, 19 december 01.00

Chicago: Montreal Canadiens, borta, 19 december 01.00