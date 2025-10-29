Toronto avgjorde i tredje perioden mot Calgary

Seger för Toronto med 4–3 mot Calgary

Max Domi avgjorde för Toronto

Andra raka segern för Toronto

Toronto segrade hemma mot Calgary i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Toronto fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (0–1, 2–1, 2–1).

Max Domi slog till 17.56 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Columbus nästa för Toronto

Calgary tog ledningen efter fyra minuter genom Morgan Frost assisterad av Jonathan Huberdeau och Nazem Kadri. Toronto kvitterade till 1–1 genom Max Domi i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 17.55 gjorde Calgary 1–2 genom Joel Farabee.

Toronto gjorde 2–2 genom Matthew Knies efter 19.25 av perioden. Toronto tog ledningen med 3–2, på nytt genom Matthew Knies som gjorde sitt andra mål efter 3.45 i tredje perioden.

Calgary kvitterade till 3–3 genom Samuel Honzek efter 14.48 av perioden.

Toronto kunde dock avgöra till 4–3 med 2.04 kvar av matchen genom Max Domi.

Matthew Knies gjorde två mål för Toronto och spelade dessutom fram till ett mål.

Toronto har två segrar och tre förluster och 16–20 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Calgary har en vinst och fyra förluster och 13–14 i målskillnad. Det här var Torontos tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Calgarys tredje uddamålsförlust.

Lagen spelar mot varandra igen den 3 februari i Scotiabank Saddledome.

I nästa omgång har Toronto Columbus borta i Nationwide Arena, torsdag 30 oktober 00.30.

Toronto–Calgary 4–3 (0–1, 2–1, 2–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 0–1 (4.33) Morgan Frost (Jonathan Huberdeau, Nazem Kadri).

Andra perioden: 1–1 (23.16) Max Domi (Steven Lorentz, Matias Maccelli), 1–2 (37.55) Joel Farabee (Justin Kirkland, Rasmus Andersson), 2–2 (39.25) Matthew Knies (William Nylander).

Tredje perioden: 3–2 (43.45) Matthew Knies, 3–3 (54.48) Samuel Honzek (Mikael Backlund), 4–3 (57.56) Max Domi (Matthew Knies, John Tavares).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 2-1-2

Calgary: 1-1-3

Nästa match:

Toronto: Columbus Blue Jackets, borta, 30 oktober

Calgary: Ottawa Senators, borta, 31 oktober