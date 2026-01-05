Seger för Tjeckien med 6–4 mot Kanada

Vojtech Cihar tvåmålsskytt för Tjeckien

Tomas Poletin matchvinnare för Tjeckien

Tjeckien vann mot Kanada i JVM Semifinal herr på bortaplan med 6–4 (1–1, 2–1, 3–2) och är klart för final.

Vojtech Cihar med två mål för Tjeckien

Kanada tog ledningen efter 15 minuter genom Tij Iginla efter förarbete från Michael Misa och Jett Luchanko.

Efter 16.56 kvitterade Tjeckien när Maxmilian Curran slog till på pass av Tomas Galvas och Adam Benak.

Efter 3.44 i andra perioden gjorde Tjeckien 1–2 genom Adam Titlbach.

Kanada kvitterade till 2–2 genom Zayne Parekh efter 12.38 av perioden.

Tjeckien gjorde 2–3 genom Adam Benak efter 19.17.

Tjeckien var starkast i tredje perioden som laget vann och matchen med 6–4.

Adam Benak och Maxmilian Curran gjorde båda ett mål och två assist för Tjeckien.

Kanada–Tjeckien 4–6 (1–1, 1–2, 2–3)

JVM Semifinal herr

Första perioden: 1–0 (15.14) Tij Iginla (Michael Misa, Jett Luchanko), 1–1 (16.56) Maxmilian Curran (Tomas Galvas, Adam Benak).

Andra perioden: 1–2 (23.44) Adam Titlbach (Max Psenicka, Adam Novotny), 2–2 (32.38) Zayne Parekh (Michael Hage, Sam O’reilly), 2–3 (39.17) Adam Benak (Maxmilian Curran, Tomas Poletin).

Tredje perioden: 3–3 (43.59) Cole Reschny (Michael Hage, Gavin McKenna), 3–4 (49.49) Vojtech Cihar (Vaclav Nestrasil), 4–4 (57.19) Porter Martone (Harrison Brunicke, Kashawn Aitcheson), 4–5 (58.46) Tomas Poletin (Maxmilian Curran, Adam Benak), 4–6 (59.34) Vojtech Cihar.