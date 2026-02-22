Tionde raka för Kungälv efter seger mot Lidköping

Kungälv-seger med 7–0 mot Lidköping

Kungälvs tionde seger på de senaste tio matcherna

Erik Wunsch avgjorde för Kungälv

Kungälv vann med 7–0 (2–0, 2–0, 3–0) borta mot Lidköping på söndagen och tog därmed lagets tionde raka seger i U18 division 1 syd A vår. Det innebär också att Lidköping åkte på tionde förlusten i rad.

Kållered SK U18 nästa för Kungälv

Erik Wunsch gjorde 1–0 till gästerna Kungälv efter 7.45. 0–2 kom efter 18.40 genom Erik Fogelin efter förarbete från Elwin Dunhäll och Dexter Boquist.

Efter 9.38 i andra perioden slog Axel Svensson till på pass av Viggo Abrahamsson och Hugo Josefsson och gjorde 0–3. Léon Dindic Jönsson gjorde dessutom 0–4 efter 14.32 framspelad av Ivar Lindegren och Vilmer Olofsson.

Kungälv fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Theng, som gjorde två mål, och Erik Fogelin.

När lagen möttes senast vann Kungälv med 6–3.

Torsdag 26 februari spelar Lidköping borta mot Mölndal 19.35 och Kungälv mot Kållered SK U18 hemma 19.00 i Oasen.

Lidköping–Kungälv 0–7 (0–2, 0–2, 0–3)

U18 division 1 syd A vår, Ishallen Lidköping

Första perioden: 0–1 (7.45) Erik Wunsch, 0–2 (18.40) Erik Fogelin (Elwin Dunhäll, Dexter Boquist).

Andra perioden: 0–3 (29.38) Axel Svensson (Viggo Abrahamsson, Hugo Josefsson), 0–4 (34.32) Léon Dindic Jönsson (Ivar Lindegren, Vilmer Olofsson).

Tredje perioden: 0–5 (46.10) Gustav Theng (Leon Persson, Melvin Holgers), 0–6 (53.33) Erik Fogelin (Axel Svensson, Elwin Dunhäll), 0–7 (54.41) Gustav Theng (Erik Wunsch, Malte Herlitz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidköping: 0-0-5

Kungälv: 5-0-0

Nästa match:

Lidköping: IF Mölndal Hockey, borta, 26 februari 19.35

Kungälv: Kållered SK, hemma, 26 februari 19.00