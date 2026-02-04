Tingsryds starka svit mot Dalen fortsätter
- Tingsryd segrade – 2–1 efter förlängning
- Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna
- Amadeus Liljegren-Rungegård avgjorde för Tingsryd
Dalen har varit lite av ett drömmotstånd för Tingsryd. På onsdagen tog Tingsryd ännu en seger borta mot Dalen. Matchen i hockeyettan södra slutade 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning. Det var Tingsryds fjärde raka seger mot just Dalen.
Segermålet för Tingsryd stod Amadeus Liljegren-Rungegård för 1.56 in i förlängningen.
Därmed har Tingsryd vunnit sex matcher i rad i hockeyettan södra.
Dalen–Tingsryd – mål för mål
Första perioden blev mållös.
10.21 in i andra perioden gjorde Dalen 1–0. Målskytt var Jesper Thörnberg med assist av Liam Persson och Hampus Sandahl.
15.33 in i tredje perioden satte Isac Nielsen pucken framspelad av Valdemar Vesterlund och William Fransson och kvitterade.
Stor matchhjälte för Tingsryd 1.56 in i förlängningen blev Amadeus Liljegren-Rungegård med det avgörande förlängningsmålet.
Dalen har tre vinster och två förluster och 16–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna.
Det här betyder att Dalen ligger kvar på elfte plats i tabellen och Tingsryd på första plats.
Lagens första möte för säsongen vann Tingsryd med 4–3.
Nästa motstånd för Dalen är Huddinge. Lagen möts fredag 6 februari 19.00 i Björkängshallen. Tingsryd tar sig an Hanviken hemma lördag 7 februari 16.00.
Dalen–Tingsryd 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)
Hockeyettan södra, Smedjehov
Andra perioden: 1–0 (30.21) Jesper Thörnberg (Liam Persson, Hampus Sandahl).
Tredje perioden: 1–1 (55.33) Isac Nielsen (Valdemar Vesterlund, William Fransson).
Förlängning: 1–2 (61.56) Amadeus Liljegren-Rungegård.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Dalen: 3-1-1
Tingsryd: 5-0-0
Nästa match:
Dalen: Huddinge IK, borta, 6 februari 19.00
Tingsryd: Hanvikens SK, hemma, 7 februari 16.00
