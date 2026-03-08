Tingsryd vann i förlängningen mot Tranås J18

Tingsryd segrade – 5–4 efter förlängning

Carl Rasmusson gjorde två mål för Tingsryd

Rasmus Nyman matchvinnare för Tingsryd

Matchen i U18 regional syd vår mellan hemmalaget Tranås J18 och gästande Tingsryd var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där Tingsryd spikade segerresultatet, 5–4 (2–0, 2–2, 0–2, 1–0).

Stor matchhjälte 41 sekunder in i förlängningen blev Rasmus Nyman som gjorde det avgörande målet.

Carl Rasmusson med två mål för Tingsryd

Victor Leinvall gav gästande Tingsryd ledningen efter 10.10. Efter 10.19 gjorde laget 0–2 när Carl Rasmusson hittade rätt efter förarbete av Ville Clarberg och Alexis Storck.

Tranås J18 reducerade dock till 1–2 genom Elias Lindén tidigt i andra perioden av perioden.

Tingsryd gjorde dock två snabba mål tidigt och gick från 1–2 till 1–4, målen av Theus Thomasson och Carl Rasmusson.

Tranås J18 gjorde 2–4 genom Leo Andersson tidigt i perioden av perioden.

Leo Andersson såg till att Tranås J18 reducerade igen efter 6.32 i tredje perioden på pass av Elias Lindén och Elias Bodin. Leo Andersson stod för målet när Tranås J18 kvitterade till 4–4 med 25 sekunder kvar att spela assisterad av Vincent Sjöö-Laisio.

Stor matchhjälte för Tingsryd 41 sekunder in i förlängningen blev Rasmus Nyman med det avgörande förlängningsmålet.

Tranås J18:s Leo Andersson stod för tre mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Tingsryd med 4–0.

Tranås J18–Tingsryd 4–5 (0–2, 2–2, 2–0, 0–1)

U18 regional syd vår, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (10.10) Victor Leinvall, 0–2 (10.19) Carl Rasmusson (Ville Clarberg, Alexis Storck).

Andra perioden: 1–2 (21.04) Elias Lindén (Leo Andersson, Vincent Sjöö-Laisio), 1–3 (21.32) Theus Thomasson (Hugo Walden), 1–4 (23.22) Carl Rasmusson (Ville Clarberg, Rasmus Nyman), 2–4 (24.14) Leo Andersson.

Tredje perioden: 3–4 (46.32) Leo Andersson (Elias Lindén, Elias Bodin), 4–4 (59.35) Leo Andersson (Vincent Sjöö-Laisio).

Förlängning: 4–5 (60.41) Rasmus Nyman (Hugo Walden, Valter Reuterdahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 0-1-4

Tingsryd: 2-0-3