Tingsryd J20:s fina svit håller i sig efter 6–2 mot Hanhals

Tingsryd J20 vann med 6–2 mot Hanhals

Tingsryd J20:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Josef Alpsten matchvinnare för Tingsryd J20

Segertåget fortsätter för Tingsryd J20. Mot Hanhals borta i Kungsbacka Ishall på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 6–2 (1–1, 2–0, 3–1) och har nu elva segrar i rad i U20 region syd herr.

Hanhals–Tingsryd J20 – mål för mål

Första perioden var jämn. Hanhals inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Johan Henriksson efter bara 50 sekunder, men Tingsryd J20 kvitterade genom Alfred Carlsson i slutet av perioden. I andra perioden var det Tingsryd J20 som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Oscar Gustafsson och Josef Alpsten. 51 sekunder in i tredje perioden slog Tim Leskinen till framspelad av Oscar Gustafsson och ökade ledningen.

4.18 in i perioden nätade Hanhals Oliver Olsson framspelad av Philip Ryttinger och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hanhals.

Efter 14.19 nätade Victor Grundström på pass av Noah Brattlöf och Alfred Carlsson och ökade ledningen för Tingsryd J20.

Laget punkterade matchen med ett 2–6-mål med två sekunder kvar att spela genom Vincent Lundkvist på pass av Noah Bayati och Axel Remmerfelt. 2–6-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Hanhals är kvar på fjärde plats och att Tingsryd J20 fortfarande leder serien.

Den 13 december tar lagen sig an varandra igen, då i Dackehallen.

I nästa match, lördag 8 november möter Hanhals Halmstad HF borta i Halmstad Arena 16.00 medan Tingsryd J20 spelar hemma mot Olofström 13.10.

Hanhals–Tingsryd J20 2–6 (1–1, 0–2, 1–3)

U20 region syd herr, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 1–0 (0.50) Johan Henriksson (Hugo Samuelsson, Leo Holmgrene), 1–1 (18.14) Alfred Carlsson (Victor Grundström, Axel Remmerfelt).

Andra perioden: 1–2 (29.01) Oscar Gustafsson (Nils Stenberg, Noah Gunnarsson), 1–3 (38.42) Josef Alpsten (Vincent Lundkvist, Valle Lindström).

Tredje perioden: 1–4 (40.51) Tim Leskinen (Oscar Gustafsson), 2–4 (44.18) Oliver Olsson (Philip Ryttinger), 2–5 (54.19) Victor Grundström (Noah Brattlöf, Alfred Carlsson), 2–6 (59.58) Vincent Lundkvist (Noah Bayati, Axel Remmerfelt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals: 2-0-3

Tingsryd J20: 5-0-0

Nästa match:

Hanhals: Halmstad Hammers HC, borta, 8 november

Tingsryd J20: Olofströms IK, hemma, 8 november