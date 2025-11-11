Tingsryd J20 avgjorde i tredje perioden – vann mot Borås

Tingsryd J20 vann med 5–2 mot Borås

Tingsryd J20:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Oscar Gustafsson gjorde två mål för Tingsryd J20

Tingsryd J20 vann matchen borta mot Borås i U20 region syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tingsryd J20 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–5 (1–0, 0–1, 1–4).

Det här innebär att Tingsryd J20 nu har 13 segrar i följd i U20 region syd herr.

Albin Berglund bakom Tingsryd J20:s seger

Filip Björkman gjorde 1–0 till Borås efter nio minuter framspelad av Oliver Kristensen. Efter 12.24 i andra perioden nätade Tim Leskinen på pass av Elton Martinsson och Thim Bojar och kvitterade för Tingsryd J20. Tingsryd J20 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.54 genom Oscar Gustafsson och gick upp till 1–4 innan Borås svarade.

Till slut blev det 2–5 till Tingsryd J20.

Oscar Gustafsson gjorde två mål för Tingsryd J20 och ett assist.

Det här betyder att Borås är kvar på tolfte och sista plats och att Tingsryd J20 fortfarande leder serien.

Lagens första möte för säsongen vann Tingsryds AIF Utv med 5–3.

I nästa match, lördag 15 november möter Borås Bäcken borta i Marconihallen 13.30 medan Tingsryd J20 spelar hemma mot Jonstorp 13.10.

Borås–Tingsryd J20 2–5 (1–0, 0–1, 1–4)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (9.37) Filip Björkman (Oliver Kristensen).

Andra perioden: 1–1 (32.24) Tim Leskinen (Elton Martinsson, Thim Bojar).

Tredje perioden: 1–2 (43.54) Oscar Gustafsson (Nils Stenberg, Noah Gunnarsson), 1–3 (48.19) Albin Berglund (Vincent Lundkvist, Oscar Gustafsson), 1–4 (49.53) Oscar Gustafsson (Noah Gunnarsson, Nils Stenberg), 2–4 (50.14) Elon Winckler (Philip Bertilsson, Max Argus), 2–5 (56.53) Alfred Carlsson (Victor Grundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 1-0-4

Tingsryd J20: 5-0-0

Nästa match:

Borås: Bäcken HC, borta, 15 november

Tingsryd J20: Jonstorps IF IshF, hemma, 15 november