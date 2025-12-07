Tingsryd har fyra raka segrar – vann mot Grums med 3–1
- Tingsryd vann med 3–1 mot Grums
- Tingsryds femte seger på de senaste sex matcherna
- Amadeus Liljegren-Rungegård matchvinnare för Tingsryd
Tingsryd är i bra form just nu. På söndagen kom seger nummer fyra i rad, efter 3–1 (0–1, 1–0, 2–0) hemma mot Grums. Det innebär också att Grums har fyra raka förluster i hockeyettan södra.
– Otroligt stark insats i en av de tuffaste bortamatcherna för säsongen. Vi gör väldigt många saker som är bra, och som det går att bygga vidare på kommande vecka, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds efter matchen.
Tingsryd–Grums – mål för mål
Grums tog ledningen efter 8.53 genom William Olofsson på passning från Eric Granrud.
Efter 19.40 i andra perioden nätade Eric Nordmark framspelad av Joachim Nermark och Theo Angesved och kvitterade för Tingsryd.
6.42 in i tredje perioden satte Amadeus Liljegren-Rungegård pucken på pass av Valle Lindström och Theo Angesved och gav laget ledningen.
Isak Hellerstedt stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.56 kvar att spela efter förarbete av Amadeus Liljegren-Rungegård och Vincent Sandberg. Hellerstedt fullbordade därmed Tingsryds vändning.
Tingsryd stannar därmed på åttonde plats och Grums sist, på 20:e plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Tingsryds AIF med 5–0.
Tingsryd möter Mörrum i nästa match borta onsdag 10 december 19.00. Grums möter samma dag Grästorps IK hemma.
Tingsryd–Grums 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)
Hockeyettan södra, Dackehallen
Första perioden: 0–1 (8.53) William Olofsson (Eric Granrud).
Andra perioden: 1–1 (39.40) Eric Nordmark (Joachim Nermark, Theo Angesved).
Tredje perioden: 2–1 (46.42) Amadeus Liljegren-Rungegård (Valle Lindström, Theo Angesved), 3–1 (58.04) Isak Hellerstedt (Amadeus Liljegren-Rungegård, Vincent Sandberg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Tingsryd: 4-0-1
Grums: 1-1-3
Nästa match:
Tingsryd: Mörrum GoIS IK, borta, 10 december
Grums: Grästorps IK, hemma, 10 december
