Tingsryd fortsätter vinna på hemmaplan – slog Tranås med 8–4

Tingsryd segrade – 8–4 mot Tranås

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Hannes Johansson tvåmålsskytt för Tingsryd

Hemma i Dackehallen är Tingsryd svårslaget just nu i hockeyettan södra. Tio segrar i rad på hemmaplan har laget efter seger mot Tranås. Matchen slutade 8–4 (2–1, 3–2, 3–1).

Valdemar Vesterlund gjorde avgörande målet

Tingsryd var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

9.09 in i tredje perioden nätade Tingsryds Joachim Nermark framspelad av Gustav Berglund och Simon Svensson och ökade ledningen. 16.49 in i perioden fick Viktor Nilsson-Westlund utdelning på pass av Ludwig Svensson Träff och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Tranås. Efter 17.55 nätade Hannes Johansson på nytt och ökade ledningen för Tingsryd. Vincent Sandberg stod för målet när laget punkterade matchen med ett 8–4-mål med 1.32 kvar att spela framspelad av Eric Nordmark. 8–4-målet blev matchens sista.

Tingsryds Tim Dackell hade fyra assists och Valdemar Vesterlund gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Tingsryd har fyra segrar och en förlust och 22–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tranås har tre vinster och två förluster och 19–19 i målskillnad.

För tabellens utseende betyder det här att Tingsryd ligger på tredje plats medan Tranås har fjärdeplatsen.

När lagen senast möttes vann Tranås med 3–1.

Nästa motstånd för Tingsryd är Huddinge. Lagen möts lördag 31 januari 16.00 i Björkängshallen. Tranås tar sig an Tyringe hemma onsdag 4 februari 19.00.

Tingsryd–Tranås 8–4 (2–1, 3–2, 3–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (10.19) Theo Angesved (Tim Dackell, Valdemar Vesterlund), 1–1 (12.47) Axl Johansson (Viktor Nilsson-Westlund, Ludwig Svensson Träff), 2–1 (19.14) Hannes Johansson (Tim Dackell, William Fransson).

Andra perioden: 2–2 (22.00) Markus Ruuskanen (Karl Jonsson, Jonathan Karlsson), 2–3 (25.47) Markus Ruuskanen (Bradey Johnson), 3–3 (30.59) Alfred Carlsson (Joel Ohlsson, Amadeus Liljegren-Rungegård), 4–3 (32.27) Eric Nordmark (Tim Dackell, Valdemar Vesterlund), 5–3 (33.35) Valdemar Vesterlund (Isac Nielsen, Tim Dackell).

Tredje perioden: 6–3 (49.09) Joachim Nermark (Gustav Berglund, Simon Svensson), 6–4 (56.49) Viktor Nilsson-Westlund (Ludwig Svensson Träff), 7–4 (57.55) Hannes Johansson, 8–4 (58.28) Vincent Sandberg (Eric Nordmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 4-1-0

Tranås: 3-0-2

Nästa match:

Tingsryd: Huddinge IK, borta, 31 januari 16.00

Tranås: Tyringe SoSS, hemma, 4 februari 19.00