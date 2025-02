Tingsryd vann med 5–1 mot Troja-Ljungby J18

Tingsryds femte seger på de senaste sex matcherna

Tingsryds Emil Hansen tvåmålsskytt

Tingsryd är svårslaget i fortsättningsserien i J18 regional syd herr. Mot Troja-Ljungby J18 borta i Ljungby Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (2–0, 2–0, 1–1) och har nu fem segrar i rad.

Alfred Carlsson matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt sex minuter. I andra perioden var Tingsryd starkast och gick från 0–2 till 0–4 genom mål av Victor Grundström och Emil Hansen. Troja-Ljungby J18 reducerade dock till 1–4 genom Elis Räsänen tidigt i tredje perioden och gav visst liv till matchen igen av matchen.

Tingsryd kunde dock avgöra till 1–5 efter 8.21 i tredje perioden genom Nils Stenberg.

Tingsryds Alfred Carlsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Troja-Ljungby J18 ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen, medan Tingsryd är på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Tingsryds AIF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. IF Troja-Ljungby vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter Troja-Ljungby J18 Borås hemma och Tingsryd möter Oskarshamn borta. Båda matcherna spelas söndag 2 mars 12.00.

Troja-Ljungby J18–Tingsryd 1–5 (0–2, 0–2, 1–1)

Första perioden: 0–1 (3.40) Emil Hansen, 0–2 (9.24) Alfred Carlsson (Valle Lindström, Victor Grundström).

Andra perioden: 0–3 (25.39) Victor Grundström (Nils Lundmark, Alfred Carlsson), 0–4 (34.49) Emil Hansen (Jack Johansson).

Tredje perioden: 1–4 (41.42) Elis Räsänen (Jacob Samuelsson, Truls Estenstad), 1–5 (48.21) Nils Stenberg (Alfred Carlsson, Axel Remmerfelt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby J18: 2-2-1

Tingsryd: 5-0-0

Nästa match:

Troja-Ljungby J18: Borås HC, hemma, 2 mars

Tingsryd: IK Oskarshamn, borta, 2 mars