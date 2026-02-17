Tingsryd serieledare efter seger mot Oskarshamn

Seger för Tingsryd med 3–1 mot Oskarshamn

Tingsryds sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Eddie Paulsson matchvinnare för Tingsryd

Tingsryd leder nu U18 regional syd vår efter vändning och hemmaseger med 3–1 (0–1, 3–0, 0–0) mot Oskarshamn. Tingsryd leder serien tre poäng före Karlskrona. Oskarshamn ligger på fjärde plats i tabellen.

Oskarshamns tränare Philip Elander tyckte så här om matchen:

– Kommer egentligen aldrig riktigt in i matchen. Saknar energi, driv och vilja att vinna kamper. En andra period där vi viker ner oss ordentligt och tappar det. Växer i tredje men skapar för lite för att vända.

Tingsryd tog därmed nionde raka seger mot just Oskarshamn.

Därmed har Tingsryd vunnit sex matcher i rad i U18 regional syd vår.

Tingsryd–Oskarshamn – mål för mål

Malte Gustavsson gav gästande Oskarshamn ledningen efter 7.39 framspelad av Alfons Nord Tisell och Viktor Eddyson.

Tingsryd vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden. Tingsryds mål gjordes av Eddie Paulsson, Alexis Storck och Nils Lundmark.

Tredje perioden blev mållös och Tingsryd höll i sin 3–1-ledning och vann.

Ett fint lyft i tabellen för Tingsryd som så sent som den 21 januari låg på åttonde plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Tingsryds AIF vunnit.

Tingsryd tar sig an Olofström i nästa match borta torsdag 19 februari 19.30. Oskarshamn möter samma dag 19.00 Karlskrona borta.

Tingsryd–Oskarshamn 3–1 (0–1, 3–0, 0–0)

U18 regional syd vår, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (7.39) Malte Gustavsson (Alfons Nord Tisell, Viktor Eddyson).

Andra perioden: 1–1 (21.47) Alexis Storck (Nils Lundmark, Oscar Gunnarsson), 2–1 (36.34) Eddie Paulsson (Rasmus Nyman, Douglas Kjellsson Norberger), 3–1 (38.13) Nils Lundmark.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 5-0-0

Oskarshamn: 2-1-2

Nästa match:

Tingsryd: Olofströms IK, borta, 19 februari 19.30

Oskarshamn: Karlskrona HK, borta, 19 februari 19.00