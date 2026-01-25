Tingsryd fortsätter att vinna hemma – har nu nio raka hemmasegrar

Tingsryd segrade – 5–4 mot Mjölby

Tingsryds nionde seger på de senaste tio matcherna

Simon Svensson avgjorde för Tingsryd

Det fortsätter att gå bra för Tingsryd i hockeyettan södra. På söndagen mötte laget Mjölby hemma och tog ännu en seger. Därmed har laget vunnit nio hemmamatcher i rad. Segerresultatet skrevs till 5–4 (1–1, 1–2, 3–1).

I och med detta har Mjölby fyra förluster i rad.

Tranås nästa för Tingsryd

Arvid Pousette gav gästande Mjölby ledningen efter fyra minuter framspelad av August Hummer. Tingsryd kvitterade till 1–1 efter 9.30 när Alfred Carlsson hittade rätt assisterad av Amadeus Liljegren-Rungegård och Adam Persson.

Tingsryd gjorde 2–1 genom Simon Svensson efter 2.15 i andra perioden.

Edvin Lundqvist och Philip Dimtrén såg till att Mjölby vände till ledning med 2–3.

Mjölby utökade ledningen genom William Strand efter 2.29 i tredje perioden.

Tingsryd vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–4 till 5–4 inom bara 5.11. Svenssons 5–4-mål kom med knappt tio minuter kvar av matchen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tingsryd på fjärde plats och Mjölby på tionde plats. Mjölby var sexa i tabellen för 27 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Den 28 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i ProTrain Arena.

Tingsryd möter Tranås i nästa match hemma onsdag 28 januari 19.00. Mjölby möter samma dag Kungälv hemma.

Tingsryd–Mjölby 5–4 (1–1, 1–2, 3–1)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (4.28) Arvid Pousette (August Hummer), 1–1 (9.30) Alfred Carlsson (Amadeus Liljegren-Rungegård, Adam Persson).

Andra perioden: 2–1 (22.15) Simon Svensson (Gustav Berglund, Amadeus Liljegren-Rungegård), 2–2 (24.49) Philip Dimtrén (Andreas Nelly, Hannes Rydin Irebro), 2–3 (37.35) Edvin Lundqvist (William Strand).

Tredje perioden: 2–4 (42.29) William Strand (Adam Sikl, Philip Dimtrén), 3–4 (45.12) Hannes Johansson (Theo Angesved, Adam Persson), 4–4 (47.15) Hannes Johansson (Vincent Sandberg), 5–4 (50.23) Simon Svensson (Isak Hellerstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 4-1-0

Mjölby: 1-1-3

Nästa match:

Tingsryd: Tranås AIF, hemma, 28 januari 19.00

Mjölby: Kungälvs IK, hemma, 28 januari 19.00