Tingsryd avgjorde i tredje perioden mot Oskarshamn

Seger för Tingsryd med 3–2 mot Oskarshamn

Ville Clarberg gjorde två mål för Tingsryd

Andra raka segern för Tingsryd

Tingsryd segrade borta mot Oskarshamn i U18 regional syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tingsryd fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (0–1, 1–0, 1–2).

Tingsryd tog ledningen efter 14.20, genom Axel Ottosson Knuuttila på pass av Carl Rasmusson och Eddie Paulsson. Efter 11.00 i andra perioden slog Axel Flink till, framspelad av Noah Lundh och Dante Olheden och kvitterade för Oskarshamn. Efter 1.10 i tredje perioden gjorde Tingsryd 1–2 genom Ville Clarberg.

Oskarshamn kvitterade till 2–2 genom Melker Vidsäter tidigt i perioden av perioden.

Tingsryd kunde dock avgöra till 2–3 med 5.02 kvar av matchen genom Ville Clarberg.

Oskarshamn har en vinst och fyra förluster och 13–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Tingsryd har två vinster och tre förluster och 12–22 i målskillnad. Det här var Oskarshamns andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tingsryds andra uddamålsseger.

Tingsryd tog hem lagens senaste möte med 5–2 i Be-Ge Hockey Center.

I nästa match, torsdag 2 oktober, har Oskarshamn Olofström borta i Stålhallen 19.30, medan Tingsryd spelar hemma mot Malmö 19.15.

Oskarshamn–Tingsryd 2–3 (0–1, 1–0, 1–2)

U18 regional syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (14.20) Axel Ottosson Knuuttila (Carl Rasmusson, Eddie Paulsson).

Andra perioden: 1–1 (31.00) Axel Flink (Noah Lundh, Dante Olheden).

Tredje perioden: 1–2 (41.10) Ville Clarberg, 2–2 (44.01) Melker Vidsäter (Richárd Orgoványi), 2–3 (54.58) Ville Clarberg (Eddie Paulsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 1-1-3

Tingsryd: 2-0-3

Nästa match:

Oskarshamn: Olofströms IK, borta, 2 oktober

Tingsryd: IF Malmö Redhawks, hemma, 2 oktober