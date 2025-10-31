Tingsryd avgjorde i sista perioden och vann mot Dalen

Tingsryd vann med 4–3 mot Dalen

Tingsryds sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tingsryds Joachim Nermark tvåmålsskytt

Tingsryd vann hemma mot Dalen i hockeyettan södra med 4–3. Matchen var helt jämn efter två perioder, 3–3, innan Tingsryd avgjorde i sista perioden.

William Fransson blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 17.11 in i tredje perioden.

Segern var Tingsryds sjätte på de senaste sju matcherna.

William Fransson gjorde avgörande målet

Dalen var starkast i första perioden som laget vann med 3–2.

Efter 16.48 i andra perioden slog Joachim Nermark till återigen på pass av Isac Nielsen och Hannes Johansson och kvitterade för Tingsryd. 17.11 in i tredje perioden slog William Fransson till framspelad av Hannes Johansson och Adam Persson och avgjorde matchen.

Det här var Tingsryds tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dalens fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Tingsryd ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Dalen på 18:e plats. Tingsryd var på 18:e plats i tabellen för 30 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 4 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Smedjehov.

Nästa motstånd för Tingsryd är Tranås. Lagen möts fredag 7 november 19.00 i Tranås Arena. Dalen tar sig an Nyköping hemma onsdag 5 november 19.00.

Tingsryd–Dalen 4–3 (2–3, 1–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Dackehallen

Första perioden: 1–0 (2.33) Oscar Geschwind (Isak Hellerstedt, Theo Angesved), 2–0 (4.38) Joachim Nermark (Valdemar Vesterlund, Alfred Carlsson), 2–1 (6.20) Jesper Thörnberg (Noel Styrenius, Hugo Rostedt), 2–2 (14.41) William Romfors (Noel Styrenius, Oskar Cederqvist), 2–3 (15.05) Hampus Sandahl (Max Forsell, Victor Westh).

Andra perioden: 3–3 (36.48) Joachim Nermark (Isac Nielsen, Hannes Johansson).

Tredje perioden: 4–3 (57.11) William Fransson (Hannes Johansson, Adam Persson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryd: 4-0-1

Dalen: 0-0-5

Nästa match:

Tingsryd: Tranås AIF, borta, 7 november

Dalen: Nyköpings SK, hemma, 5 november