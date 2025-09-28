Tim Thomsson låg bakom segern för Mora mot Luleå

Mora vann med 5–4 efter förlängning

Moras Tim Thomsson tremålsskytt

Andra raka nederlaget för Luleå

Ett hattrick stod Moras Tim Thomsson för i matchen mot Luleå i U20 nationell norra. Mora vann på hemmaplan med 5–4 (1–1, 0–1, 3–2, 1–0) efter förlängning.

Tim Thomsson stod för Moras avgörande mål 1.26 in i förlängningen.

Tim Thomsson tremålsskytt för Mora

Första perioden var jämn. Mora inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Olle Carlsson efter 1.58, men Luleå kvitterade genom Måns Josbrant i slutet av perioden. Luleå gjorde också 1–2 efter 3.20 i andra perioden när David Lövgren hittade rätt framspelad av Lukas Kral och Wille Höglund. Mora gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

Luleå reducerade och kvitterade till 4–4 genom Måns Josbrant och Lukas Kral med 21 sekunder kvar att spela. Det sista målet kom med 21 sekunder kvar att spela. Stor matchhjälte för Mora blev Tim Thomsson som 1.26 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Luleås Wille Höglund hade tre assists. Tim Thomsson gjorde tre mål för Mora.

Det här var Moras andra uddamålsseger den här säsongen.

Luleås nya tabellposition är nionde plats medan Mora är på tredje plats.

Mora tar sig an Leksand i nästa match borta onsdag 1 oktober 19.00. Luleå möter Björklöven hemma lördag 4 oktober 15.30.

Mora–Luleå 5–4 (1–1, 0–1, 3–2, 1–0)

U20 nationell norra, Smidjegrav Arena

Första perioden: 1–0 (1.58) Olle Carlsson (Charlie Forslund, Vincent Sandberg), 1–1 (18.43) Måns Josbrant (David Lövgren, Wille Höglund).

Andra perioden: 1–2 (23.20) David Lövgren (Lukas Kral, Wille Höglund).

Tredje perioden: 2–2 (41.00) Vincent Sandberg (Charlie Forslund), 3–2 (49.51) Tim Thomsson (Olle Carlsson), 4–2 (52.39) Tim Thomsson (Oliwer Karlsson), 4–3 (56.43) Måns Josbrant (Neo Hirsch, Wille Höglund), 4–4 (59.39) Lukas Kral (Patrik Rusznyak, David Thomasson).

Förlängning: 5–4 (61.26) Tim Thomsson (Colin Wetterberg, Romeo Edvardsen Sörensen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 3-1-1

Luleå: 2-1-2

Nästa match:

Mora: Leksand, borta, 1 oktober

Luleå: IF Björklöven, hemma, 4 oktober