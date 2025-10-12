Tierps HK U18 utklassade Hässelby Kälvesta HC U18 – seger med 12–0

Tierps HK U18 vann med 12–0 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Hugo Vindeland avgjorde för Tierps HK U18

Tredje raka segern för Tierps HK U18

Tierps HK U18 spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 Div 1 östra A herr med hela 12–0 (3–0, 5–0, 4–0).

Mälarö Hockey U18 nästa för Tierps HK U18

Tierps HK U18 var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Tierps HK U18 starkast och gick från 0–3 till 0–8 genom två mål av Hampus Ek, ett mål av Ivar Jonsson, ett mål av Nils Rudholm och ett mål av Noah Blom. Tierps HK U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Ivar Jonsson, Kevin Grundin, Eddie Käll och Troy Södergren.

Hampus Ek och Nils Rudholm gjorde två mål och två assist var för Tierps HK U18.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 23 november i Vegahallen.

I nästa omgång har Hässelby Kälvesta HC U18 Norrtälje IK U18 borta i Norrtälje Sportcentrum, lördag 18 oktober 16.30. Tierps HK U18 spelar hemma mot Mälarö Hockey U18 söndag 19 oktober 16.00.

Hässelby Kälvesta HC U18–Tierps HK U18 0–12 (0–3, 0–5, 0–4)

U18 Div 1 östra A herr, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (0.43) Hugo Vindeland (Kevin Larsson, Oscar Susi), 0–2 (9.56) Nils Rudholm, 0–3 (13.52) Noah Blom (Hampus Ek).

Andra perioden: 0–4 (24.00) Hampus Ek (Noah Blom), 0–5 (25.20) Ivar Jonsson (Nils Rudholm), 0–6 (28.46) Nils Rudholm (Oliver Hansson), 0–7 (35.15) Hampus Ek (Noah Blom, Albin Lindegren), 0–8 (36.05) Noah Blom (Hampus Ek).

Tredje perioden: 0–9 (48.29) Kevin Grundin (Albin Lindegren), 0–10 (56.20) Eddie Käll (Nils Rudholm), 0–11 (58.42) Troy Södergren, 0–12 (59.16) Ivar Jonsson (Joel Uebersax, Kevin Larsson).

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Norrtälje IK, borta, 18 oktober

Tierps HK U18: Mälarö Hockeyförening, hemma, 19 oktober