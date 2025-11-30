Tierps HK U18 tog klar seger mot Mälarö Hockey U18

Tierps HK U18 segrade – 7–2 mot Mälarö Hockey U18

Tierps HK U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Elmer Parling med två mål för Tierps HK U18

Tierps HK U18 fick rejäl utdelning när laget vann på bortaplan mot Mälarö Hockey U18 i U18 Div 1 östra A herr med 7–2 (2–1, 2–0, 3–1).

Segern var Tierps HK U18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Kevin Larsson gjorde matchvinnande målet

Tierps HK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Elmer Parling.

Mälarö Hockey U18 kvitterade till 1–1 genom Vilmer Wesley tidigt i matchen.

Efter 17.42 gjorde Tierps HK U18 1–2 genom Elias Karlsson.

Efter 3.28 i andra perioden slog Kevin Larsson till på pass av Elias Karlsson och Elmer Parling och gjorde 1–3.

Ludvig Feldt gjorde dessutom 1–4 efter 4.09 på pass av Charlie Melin.

Mälarö Hockey U18 reducerade dock på nytt till 2–4 genom Max Ferm efter 12.27 av matchen.

Tierps HK U18 stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–4 till 2–7 på bara 1.35. Tierps HK U18 tog därmed en klar seger.

Tierps HK U18:s Elmer Parling stod för fyra poäng, varav två mål, Kevin Larsson gjorde ett mål och två assist och Elias Karlsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tierps HK med 6–2.

Nästa motstånd för Mälarö Hockey U18 är Norrtälje IK U18. Lagen möts fredag 5 december 19.30 i Roslagens Sparbank Arena. Tierps HK U18 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 hemma torsdag 4 december 20.00.

Mälarö Hockey U18–Tierps HK U18 2–7 (1–2, 0–2, 1–3)

U18 Div 1 östra A herr, Allhallen

Första perioden: 0–1 (3.01) Elmer Parling (Elias Karlsson, Oscar Susi), 1–1 (4.56) Vilmer Wesley (Alexander Täktén, Joel Forsgren), 1–2 (17.42) Elias Karlsson (Kevin Larsson, Elmer Parling).

Andra perioden: 1–3 (23.28) Kevin Larsson (Elias Karlsson, Elmer Parling), 1–4 (24.09) Ludvig Feldt (Charlie Melin).

Tredje perioden: 2–4 (52.27) Max Ferm (Oliver Fejér, Ossian Brunell), 2–5 (56.55) Oliver Hansson (Eddie Käll, Ivar Jonsson), 2–6 (57.26) Elmer Parling (Kevin Larsson), 2–7 (58.30) Hugo Vindeland (Ivar Jonsson, Kevin Grundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mälarö Hockey U18: 1-0-4

Tierps HK U18: 4-0-1

Nästa match:

Mälarö Hockey U18: Norrtälje IK, borta, 5 december

Tierps HK U18: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 4 december