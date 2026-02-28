Theodor Netz-Åkesson tvåmålsskytt när Häradsbygden vann mot Kvarnsveden/Borlänge

Häradsbygden vann med 6–3 mot Kvarnsveden/Borlänge

Häradsbygdens tionde seger på de senaste tio matcherna

Theodor Netz-Åkesson med två mål för Häradsbygden

Bortalaget Häradsbygden tog hem de tre poängen efter seger mot Kvarnsveden/Borlänge i U20 division 1 västra A herr. 3–6 (0–1, 2–2, 1–3) slutade lördagens match.

Jamie Hansen gjorde matchvinnande målet

Hugo Carlsson gav gästande Häradsbygden ledningen efter 19.53 assisterad av Milton Rosengren och Jamie Hansen.

Häradsbygden gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Reef Matthews och Theodor Netz-Åkesson.

Kvarnsveden/Borlänge reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Elis Stornils och Axel Österman i andra perioden.

Häradsbygden stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 2–3 till 2–6 på bara 8.25.

Jonathan Holman reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Kvarnsveden/Borlänge. Häradsbygden tog därmed en säker seger.

Häradsbygdens Theodor Netz-Åkesson stod för tre poäng, varav två mål.

Kvarnsveden/Borlänge har två vinster och tre förluster och 27–43 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Häradsbygden har fem vinster och 38–16 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången innebär att Kvarnsveden/Borlänge slutar på sjunde plats och Häradsbygden på andra plats.

När lagen möttes senast vann Häradsbygden med 9–2.

Kvarnsveden/Borlänge–Häradsbygden 3–6 (0–1, 2–2, 1–3)

U20 division 1 västra A herr, Björbo Ishall

Första perioden: 0–1 (19.53) Hugo Carlsson (Milton Rosengren, Jamie Hansen).

Andra perioden: 0–2 (26.42) Reef Matthews (Milton Rosengren), 0–3 (27.06) Theodor Netz-Åkesson (Nils Backlund, Noah Jakobsson), 1–3 (28.51) Elis Stornils, 2–3 (37.33) Axel Österman (Isak Lind).

Tredje perioden: 2–4 (43.09) Jamie Hansen (Atle Kjellnäs, Liam Karlsson), 2–5 (49.33) Liam Karlsson (David Gold-Cox, Theodor Netz-Åkesson), 2–6 (51.34) Theodor Netz-Åkesson (Atle Kjellnäs, Nils Backlund), 3–6 (57.36) Jonathan Holman (Isak Lind, Melker Hindrikes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kvarnsveden/Borlänge: 2-0-3

Häradsbygden: 5-0-0