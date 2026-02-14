Klar seger för Tegs SK U18 – vann med 7–2 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Seger för Tegs SK U18 med 7–2 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Isak Nordin tvåmålsskytt för Tegs SK U18

Herman Holmqvist avgjorde för Tegs SK U18

Det blev en klar seger för Tegs SK U18 när laget vann på bortaplan mot AIK-Hockey Härnösand U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Tegs SK U18 vann med klara 7–2 (2–1, 3–0, 2–1). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som AIK-Hockey Härnösand U18 vann med 1–3.

Isak Nordin med två mål för Tegs SK U18

AIK-Hockey Härnösand U18 tog ledningen i första perioden genom Daniel Daksevic.

Isak Nordin låg sen bakom vändningen till 1–2 för Tegs SK U18 med två raka mål.

Även i andra perioden var Tegs SK U18 starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Herman Holmqvist, Sebastian Lundberg och Noah Dohi.

Tegs SK U18 gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–5 till 1–7, målen av Neo Lönnebrink och Alfred Backman. Målen punkterade matchen.

Alfred Sjöholm reducerade förvisso men närmare än 2–7 kom inte AIK-Hockey Härnösand U18. Tegs SK U18 tog därmed en säker seger.

Neo Lönnebrink gjorde ett mål för Tegs SK U18 och tre assist och Isak Nordin stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att AIK-Hockey Härnösand U18 är kvar på nionde plats och Tegs SK U18 stannar på fjärde plats, i serien.

Det här var fjärde mötet mellan AIK-Hockey Härnösand U18 och Tegs SK U18 den här säsongen. AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen har tagit två segrar före den här matchen. Tegs SK Hockey Ungdom vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match, söndag 15 februari möter AIK-Hockey Härnösand U18 Vännäs HC U18 borta i Vännäs Ishall 14.00 medan Tegs SK U18 spelar borta mot Sollefteå U18 15.00.

AIK-Hockey Härnösand U18–Tegs SK U18 2–7 (1–2, 0–3, 1–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 1–0 (7.44) Daniel Daksevic (Viktor Andersson), 1–1 (11.26) Isak Nordin (Axel Norberg), 1–2 (17.27) Isak Nordin (Neo Lönnebrink, Axel Norberg).

Andra perioden: 1–3 (20.53) Herman Holmqvist (Sam Åström), 1–4 (22.24) Sebastian Lundberg (Neo Lönnebrink), 1–5 (38.27) Noah Dohi (Alfred Backman, Hampus Sjöström).

Tredje perioden: 1–6 (50.12) Neo Lönnebrink (Algot Hägglund), 1–7 (51.35) Alfred Backman (Isak Nordin, Neo Lönnebrink), 2–7 (57.00) Alfred Sjöholm.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK-Hockey Härnösand U18: 0-1-4

Tegs SK U18: 2-0-3

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Vännäs Div 1, borta, 15 februari 14.00

Tegs SK U18: Sollefteå HK, borta, 15 februari 15.00