Tegs SK U18 avgjorde i tredje perioden i segern mot Nälden/Östersund U18

Tegs SK U18-seger med 2–1 mot Nälden/Östersund U18

Tegs SK U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Neo Lönnebrink matchvinnare för Tegs SK U18

Tegs SK U18 vann matchen borta mot Nälden/Östersund U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tegs SK U18 fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 1–2 (1–1, 0–0, 0–1).

Segermålet för Tegs SK U18 stod Neo Lönnebrink för 16.25 in i tredje perioden.

Segern var Tegs SK U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Nälden/Östersund U18–Tegs SK U18 – mål för mål

Alex Holmström gav gästande Tegs SK U18 ledningen efter 15 minuters spel på passning från Alfred Backman och Isak Nordin. Nälden/Östersund U18 kvitterade till 1–1 efter 18.55 när Noah Eriksson slog till på pass av Jomi Laakkonen och Anton Hemå.

Andra perioden blev mållös.

16.25 in i tredje perioden satte Neo Lönnebrink pucken på pass av Isak Nordin och avgjorde matchen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Näldens IF/Östersunds IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Tegs SK Hockey Ungdom vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Fredag 27 februari 19.30 spelar Nälden/Östersund U18 borta mot Sollefteå U18. Tegs SK U18 möter Vännäs HC U18 borta i Vännäs Ishall torsdag 26 februari 19.30.

Nälden/Östersund U18–Tegs SK U18 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (15.48) Alex Holmström (Alfred Backman, Isak Nordin), 1–1 (18.55) Noah Eriksson (Jomi Laakkonen, Anton Hemå).

Tredje perioden: 1–2 (56.25) Neo Lönnebrink (Isak Nordin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 3-0-2

Tegs SK U18: 4-0-1

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: Sollefteå HK, borta, 27 februari 19.30

Tegs SK U18: Vännäs Div 1, borta, 26 februari 19.30