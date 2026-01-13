Tampa Bays starka svit mot Philadelphia fortsätter

Tampa Bay-seger med 5–1 mot Philadelphia

Tampa Bays tionde seger på de senaste tio matcherna

Jake Guentzel matchvinnare för Tampa Bay

Philadelphia är lite av ett drömmotstånd för Tampa Bay. På tisdagen vann Tampa Bay på nytt – den här gången borta i Xfinity Mobile Arena. Matchen i NHL slutade 5–1 (1–0, 3–1, 1–0). Det var Tampa Bays fjärde raka seger mot Philadelphia.

Därmed har Tampa Bay vunnit tio matcher i rad i NHL.

Pittsburgh nästa för Tampa Bay

Tampa Bay började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.10 slog Pontus Holmberg till efter förarbete från Zemgus Girgensons och Yanni Gourde.

Tampa Bay hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 0.33 genom Jake Guentzel och gick upp till 0–3 innan Philadelphia svarade.

I periodpausen hade Tampa Bay ledningen med 1–4.

16.39 in i tredje perioden satte Nikita Kutjerov pucken framspelad av Darren Raddysh och Anthony Cirelli och ökade ledningen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Tampa Bay Lightning vunnit.

Nästa motstånd för Philadelphia är Buffalo. Lagen möts torsdag 15 januari 01.30 i KeyBank Center. Tampa Bay tar sig an Pittsburgh borta onsdag 14 januari 01.00.

Philadelphia–Tampa Bay 1–5 (0–1, 1–3, 0–1)

NHL, Xfinity Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (1.10) Pontus Holmberg (Zemgus Girgensons, Yanni Gourde).

Andra perioden: 0–2 (20.33) Jake Guentzel (Erik Cernak, Brandon Hagel), 0–3 (24.29) Brayden Point (Oliver Bjorkstrand, Jake Guentzel), 1–3 (25.40) Christian Dvorak, 1–4 (39.29) Brandon Hagel (Darren Raddysh, Nikita Kutjerov).

Tredje perioden: 1–5 (56.39) Nikita Kutjerov (Darren Raddysh, Anthony Cirelli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 2-1-2

Tampa Bay: 5-0-0

Nästa match:

Philadelphia: Buffalo Sabres, borta, 15 januari 01.30

Tampa Bay: Pittsburgh Penguins, borta, 14 januari 01.00