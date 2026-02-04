Tampa Bay vinnare mot Buffalo – kvitterade och avgjorde sent

Tampa Bay segrade – 4–3 efter förlängning

Tampa Bays sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jake Guentzel matchvinnare för Tampa Bay

Matchen mellan hemmalaget Tampa Bay och gästande Buffalo i NHL var lika efter full tid, efter en sen kvittering av Tampa Bays Darren Raddysh. I förlängningen kunde Tampa Bay avgöra till 4–3 (1–1, 0–0, 2–2, 1–0) genom Jake Guentzel efter 4. 45 och fullborda vändningen.

Det här innebär att Tampa Bay nu har fyra segrar i följd i NHL och har nio raka segrar på hemmaplan.

Florida nästa för Tampa Bay

Nikita Kutjerov gav Tampa Bay ledningen efter tio minuters spel på pass av Jake Guentzel. 1–1 kom efter 16.53 när Mattias Samuelsson fick träff.

Andra perioden blev mållös.

Buffalo tog ledningen med 1–2, återigen genom Mattias Samuelsson som gjorde sitt andra mål efter 4.08 i tredje perioden.

Tampa Bay gjorde 2–2 genom Oliver Bjorkstrand efter 8.53 av perioden.

Buffalo gjorde 2–3 genom Josh Doan efter 14.53.

Tampa Bay gjorde 3–3 genom Darren Raddysh med 26 sekunder kvar av perioden.

Stor matchhjälte för Tampa Bay blev Jake Guentzel som 4.45 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Tampa Bays Nikita Kutjerov stod för ett mål och tre assists.

Fredag 6 februari spelar Tampa Bay hemma mot Florida 01.30 och Buffalo mot Pittsburgh hemma 01.00 i KeyBank Center.

Tampa Bay–Buffalo 4–3 (1–1, 0–0, 2–2, 1–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 1–0 (10.24) Nikita Kutjerov (Jake Guentzel), 1–1 (16.53) Mattias Samuelsson.

Tredje perioden: 1–2 (44.08) Mattias Samuelsson (Ryan McLeod, Jack Quinn), 2–2 (48.53) Oliver Bjorkstrand (Darren Raddysh, Nikita Kutjerov), 2–3 (54.53) Josh Doan (Tage Thompson, Rasmus Dahlin), 3–3 (59.34) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Brandon Hagel).

Förlängning: 4–3 (64.45) Jake Guentzel (Nikita Kutjerov, JJ Moser).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-0-1

Buffalo: 3-1-1

Nästa match:

Tampa Bay: Florida Panthers, hemma, 6 februari 01.30

Buffalo: Pittsburgh Penguins, hemma, 6 februari 01.00