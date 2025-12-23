Tampa Bay säkrade seger mot St Louis

Tampa Bay vann med 4–1 mot St Louis

Darren Raddysh avgjorde för Tampa Bay

Andra raka segern för Tampa Bay

Tampa Bay segrade på hemmaplan i Benchmark International Arena mot St Louis i NHL. 4–1 (2–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Florida nästa för Tampa Bay

Tampa Bay startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 21 sekunder slog Pontus Holmberg till på passning från Darren Raddysh och Zemgus Girgensons.

Laget ökade ledningen till 2–0 när Darren Raddysh slog till på pass av Nikita Kucherov och Jake Guentzel efter 9.12.

Efter 6.43 i andra perioden nätade Justin Faulk på pass av Tyler Tucker och Otto Stenberg och reducerade åt St Louis.

Tampa Bays Anthony Cirelli gjorde 3–1 efter 8.01 framspelad av Darren Raddysh.

5.36 in i tredje perioden nätade Tampa Bays Oliver Bjorkstrand på pass av Jake Guentzel och Nikita Kucherov och ökade ledningen.

Darren Raddysh gjorde ett mål för Tampa Bay och två målgivande passningar.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 januari i Enterprise Center.

Söndag 28 december spelar Tampa Bay borta mot Florida 01.00 och St Louis mot Nashville hemma 02.00 i Enterprise Center.

Tampa Bay–St Louis 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 1–0 (0.21) Pontus Holmberg (Darren Raddysh, Zemgus Girgensons), 2–0 (9.12) Darren Raddysh (Nikita Kucherov, Jake Guentzel).

Andra perioden: 2–1 (26.43) Justin Faulk (Tyler Tucker, Otto Stenberg), 3–1 (28.01) Anthony Cirelli (Darren Raddysh).

Tredje perioden: 4–1 (45.36) Oliver Bjorkstrand (Jake Guentzel, Nikita Kucherov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-1-2

St Louis: 2-1-2

Nästa match:

Tampa Bay: Florida Panthers, borta, 28 december 01.00

St Louis: Nashville Predators, hemma, 28 december 02.00