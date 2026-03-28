Tampa Bay avgjorde i tredje perioden mot Ottawa

Tampa Bay-seger med 4–2 mot Ottawa

Emil Lilleberg avgjorde för Tampa Bay

Andra förlusten i följd för Ottawa

En jämn match mellan hemmalaget Tampa Bay och gästande Ottawa avgjordes först i tredje perioden. Då drog Tampa Bay ifrån och vann matchen i NHL med 4–2 (0–2, 2–0, 2–0).

Nashville nästa för Tampa Bay

Ottawa började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 18 sekunder slog Dylan Cozens till efter pass från Tyler Kleven och Brady Tkachuk. Men redan efter 4.25 nätade Jordan Spence efter förarbete från Nick Cousins och Artiom Zub och ökade ledningen till 0–2.

Tampa Bay reducerade till 1–2 redan efter efter 3.37 i andra perioden genom Brandon Hagel framspelad av Charle-Edouard D’Astous och Emil Lilleberg. Efter 5.14 i andra perioden slog Charle-Edouard D’Astous till framspelad av Yanni Gourde och Zemgus Girgensons och kvitterade för Tampa Bay.

8.51 in i tredje perioden slog Emil Lilleberg till på pass av Brandon Hagel och Gage Goncalves och gav laget ledningen. Efter 17.48 nätade Jake Guentzel framspelad av Corey Perry och Emil Lilleberg och ökade ledningen för Tampa Bay. Guentzel fullbordade därmed lagets vändning.

Emil Lilleberg gjorde ett mål för Tampa Bay och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen senast möttes vann Ottawa med 5–4.

Nästa motstånd för Tampa Bay är Nashville. Lagen möts söndag 29 mars 23.00 i Benchmark International Arena. Ottawa tar sig an Florida borta onsdag 1 april 01.00.

Tampa Bay–Ottawa 4–2 (0–2, 2–0, 2–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 0–1 (0.18) Dylan Cozens (Tyler Kleven, Brady Tkachuk), 0–2 (4.25) Jordan Spence (Nick Cousins, Artiom Zub).

Andra perioden: 1–2 (23.37) Brandon Hagel (Charle-Edouard D’Astous, Emil Lilleberg), 2–2 (25.14) Charle-Edouard D’Astous (Yanni Gourde, Zemgus Girgensons).

Tredje perioden: 3–2 (48.51) Emil Lilleberg (Brandon Hagel, Gage Goncalves), 4–2 (57.48) Jake Guentzel (Corey Perry, Emil Lilleberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 3-2-0

Ottawa: 3-1-1

Nästa match:

Tampa Bay: Nashville Predators, hemma, 29 mars 23.00

Ottawa: Florida Panthers, borta, 1 april 01.00