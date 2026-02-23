Sviten håller i sin för Björklöven – 3–1 mot Oskarshamn

Seger för Björklöven med 3–1 mot Oskarshamn

Björklövens femte seger på de senaste sex matcherna

Lenni Killinen matchvinnare för Björklöven

Segertåget fortsätter för Björklöven. Mot Oskarshamn på bortaplan i Be-Ge Hockey Center på måndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) och har nu fem segrar i rad i hockeyallsvenskan.

SSK nästa för Björklöven

Björklöven började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.54 slog Fredrik Forsberg till framspelad av Liam Dower Nilsson och Albin Lundin. Laget gjorde 0–2 när Lenni Killinen slog till med assist av Daniel Brodin och Joel Mustonen efter 12.01.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Redan efter 2.57 i tredje perioden reducerade Oskarshamn till 1–2 genom Hampus Karlsson på passning från Ludvig Östman. Men mer än så orkade Oskarshamn inte med. 12.37 in i tredje perioden satte Axel Ottosson pucken framspelad av Mathew Maione och Oscar Tellström och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Oskarshamn på sjätte plats och Björklöven i serieledning.

Oskarshamn möter Almtuna i nästa match hemma onsdag 25 februari 19.00. Björklöven möter samma dag SSK borta.

Oskarshamn–Björklöven 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

Hockeyallsvenskan, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (1.54) Fredrik Forsberg (Liam Dower Nilsson, Albin Lundin), 0–2 (12.01) Lenni Killinen (Daniel Brodin, Joel Mustonen).

Tredje perioden: 1–2 (42.57) Hampus Karlsson (Ludvig Östman), 1–3 (52.37) Axel Ottosson (Mathew Maione, Oscar Tellström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-0-3

Björklöven: 5-0-0

Nästa match:

Oskarshamn: Almtuna IS, hemma, 25 februari 19.00

Björklöven: Södertälje SK, borta, 25 februari 19.00