Sviten håller i sin för Bäcken – 3–2 mot Kållered SK U18

Bäcken-seger med 3–2 mot Kållered SK U18

Bäckens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Melker Gyllenspetz Munro avgjorde för Bäcken

Bäcken är svårslaget i U18 division 1 syd A vår. Mot Kållered SK U18 på bortaplan i Kållereds Ishall på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–0, 1–1, 1–1) och har nu fyra segrar i rad.

Melker Gyllenspetz Munro stod för Bäckens avgörande mål med bara tre sekunder kvar av slutperioden.

Kållered SK U18–Bäcken – mål för mål

Sten Aronsson gjorde 1–0 till gästande Bäcken efter 4.02 efter förarbete från Max Rosenkvist.

Efter 15.49 i andra perioden slog Emil Böhlin till på pass av Melker Bertilsson och Sten Aronsson och gjorde 0–2. Kållered SK U18:s Linus Karlsmo gjorde 1–2 efter 18.12 framspelad av Gustav Bräutigam och Theo Eliasson.

9.28 in i tredje perioden satte Liam Nilsson pucken på pass av Marcus Sjöberg och kvitterade. Men Melker Gyllenspetz Munro stod för målet när Bäcken avgjorde matchen med tre sekunder kvar att spela med assist av Victor Hedenfeldt och Emil Böhlin.

Lagens första möte för säsongen vann Bäcken med 12–1.

Nästa motstånd för Bäcken är Grästorp/Sörhaga Alingsås. Lagen möts torsdag 26 februari 19.00 i Marconihallen.

Kållered SK U18–Bäcken 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

U18 division 1 syd A vår, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (4.02) Sten Aronsson (Max Rosenkvist).

Andra perioden: 0–2 (35.49) Emil Böhlin (Melker Bertilsson, Sten Aronsson), 1–2 (38.12) Linus Karlsmo (Gustav Bräutigam, Theo Eliasson).

Tredje perioden: 2–2 (49.28) Liam Nilsson (Marcus Sjöberg), 2–3 (59.57) Melker Gyllenspetz Munro (Victor Hedenfeldt, Emil Böhlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered SK U18: 1-1-3

Bäcken: 4-0-1

Nästa match:

Bäcken: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 26 februari 19.00