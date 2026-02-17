Sviten håller i sig – Trelleborg förlorade mot Tyringe

Tyringe vann med 5–3 mot Trelleborg

Wilon Norén med två mål för Tyringe

Hugo Kroon matchvinnare för Tyringe

Tisdags match i Söderslättshallen blev den åttonde raka utan seger för Trelleborg när laget mötte Tyringe i U20 Div 1 D syd vår herr på hemmaplan. Slutresultatet blev 3–5 (1–1, 1–2, 1–2) till Tyringe.

Trelleborg tog ledningen efter 18 minuters spel genom Joel Gerdtsson på passning från Neo Smith och Ville Bergström. Tyringe kvitterade till 1–1 efter 18.49 när Wilon Norén slog till framspelad av Oskar Persson och Loui Ekelund.

Efter 50 sekunder i andra perioden gjorde Tyringe 1–2 genom Wilon Norén som gjorde sitt andra mål.

Trelleborg kvitterade till 2–2 genom Ossian Strömstedt efter 12.01 av perioden.

Tyringe tog ledningen på nytt genom Neo Nilsson efter 19.57.

4.57 in i tredje perioden slog Dennis Månsson till framspelad av Albin Rosén och kvitterade. 12.24 in i perioden fick Hugo Kroon utdelning på pass av Jonatan Antonsson och Wilon Norén och gav laget ledningen. Efter 13.05 nätade Corneliuz Andersson framspelad av Ebbe Olsson och Sam Jakobsson och ökade ledningen för Tyringe. 3–5-målet blev matchens sista.

Trelleborg har fem förluster och 9–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tyringe har tre vinster och två förluster och 19–15 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Trelleborg på femte plats i tabellen medan Tyringe är på tredje plats.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, lördag 21 februari möter Trelleborg Kristianstad hemma i Söderslättshallen 12.30 medan Tyringe spelar borta mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 16.40.

Trelleborg–Tyringe 3–5 (1–1, 1–2, 1–2)

U20 Div 1 D syd vår herr, Söderslättshallen

Första perioden: 1–0 (18.09) Joel Gerdtsson (Neo Smith, Ville Bergström), 1–1 (18.49) Wilon Norén (Oskar Persson, Loui Ekelund).

Andra perioden: 1–2 (20.50) Wilon Norén (Hugo Kroon, Jonatan Antonsson), 2–2 (32.01) Ossian Strömstedt (Edvin Petrisi, Neo Smith), 2–3 (39.57) Neo Nilsson (Milo Hansen Turesson).

Tredje perioden: 3–3 (44.57) Dennis Månsson (Albin Rosén), 3–4 (52.24) Hugo Kroon (Jonatan Antonsson, Wilon Norén), 3–5 (53.05) Corneliuz Andersson (Ebbe Olsson, Sam Jakobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Trelleborg: 0-1-4

Tyringe: 3-0-2

Nästa match:

Trelleborg: Kristianstads IK, hemma, 21 februari 12.30

Tyringe: Frosta Hockey/Åstorp IK, borta, 21 februari 16.40