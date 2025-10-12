Svedjeholmen/KB65 vinnare mot Nälden/Östersund J18 – avgjorde i förlängningen

Svedjeholmen/KB65 segrade – 5–4 efter förlängning

Svedjeholmen/KB65:s femte seger på de senaste sex matcherna

Kelvin Franklin matchvinnare för Svedjeholmen/KB65

Det blev en riktigt spännande match när Svedjeholmen/KB65 mötte Nälden/Östersund J18 i U18 division 1 norra B herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 5–4 (2–0, 2–2, 0–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Kelvin Franklin som stod för det avgörande målet.

Segern var Svedjeholmen/KB65:s femte på de senaste sex matcherna.

Svedjeholmen/KB65–Nälden/Östersund J18 – mål för mål

Svedjeholmen/KB65 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt fem minuter. Nälden/Östersund J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Elias Häggblad och Olle Alander Bäckman i början av andra perioden i andra perioden.

Svedjeholmen/KB65 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 4–2, målen av Elias Holter och Hugo Karlström. Nälden/Östersund J18 jobbade sig ikapp och både reducerade och kvitterade på nytt till 4–4 genom Jomi Laakkonen och Elias Häggblad i tredje perioden. Stor matchhjälte för Svedjeholmen/KB65 blev Kelvin Franklin som 3.11 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Svedjeholmen/KB65:s Oscar Hallin stod för ett mål och två assists.

Förlusten var Nälden/Östersund J18:s andra uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Nälden/Östersund J18 nu ligger på åttonde plats. Svedjeholmen/KB65 är på tredje plats. Så sent som den 17 september låg Svedjeholmen/KB65 på elfte plats i tabellen.

Den 16 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Näskotthallen.

Torsdag 16 oktober 19.30 spelar Svedjeholmen/KB65 borta mot Kovland. Nälden/Östersund J18 möter Kovland hemma i Näskotthallen lördag 18 oktober 15.00.

Svedjeholmen/KB65–Nälden/Östersund J18 5–4 (2–0, 2–2, 0–2, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (8.37) Vilmer Kjellin (Oscar Hallin, Ali Al-Eidani), 2–0 (13.12) Oscar Hallin (Ville Holmgren, Nils Seläng).

Andra perioden: 2–1 (21.10) Elias Häggblad (August Hedlund), 2–2 (21.50) Olle Alander Bäckman, 3–2 (32.07) Elias Holter (Ludvig Degerrot, Hugo Karlström), 4–2 (33.34) Hugo Karlström (Ludvig Degerrot, Oscar Hallin).

Tredje perioden: 4–3 (43.16) Jomi Laakkonen, 4–4 (48.23) Elias Häggblad (Julius Von Krusenstierna, Anton Hemå).

Förlängning: 5–4 (63.11) Kelvin Franklin (Liam Bäckman, Liam Domeij).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65: 4-0-1

Nälden/Östersund J18: 1-1-3

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65: Kovlands IshF, borta, 16 oktober

Nälden/Östersund J18: Kovlands IshF, hemma, 18 oktober