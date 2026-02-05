Svedjeholmen/KB65 U18 ryckte i sista perioden och vann mot Tegs SK U18

Liam Thurdin avgjorde för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 vann med 4–2 mot Tegs SK U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Svedjeholmen/KB65 U18 vann hemma mot Tegs SK U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr med 4–2. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Svedjeholmen/KB65 U18 avgjorde i sista perioden.

Därmed har Svedjeholmen/KB65 U18 vunnit fem matcher i rad i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Svedjeholmen/KB65 U18–Tegs SK U18 – mål för mål

Tegs SK U18 tog ledningen efter 19.43 genom Hampus Sjöström assisterad av Noah Dohi.

Efter 5.17 i andra perioden nätade Ali Al-Eidani framspelad av Liam Domeij och Leo Bergius och kvitterade för Svedjeholmen/KB65 U18.

Svedjeholmen/KB65 U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 11.35 genom Kelvin Franklin och gick upp till 3–1 innan Tegs SK U18 svarade.

Segern skrevs till slut till 4–2 för Svedjeholmen/KB65 U18.

I tabellen innebär det här att Svedjeholmen/KB65 U18 nu ligger på andra plats i tabellen. Tegs SK U18 är på fjärde plats. Noteras kan att Svedjeholmen/KB65 U18 sedan den 10 januari har avancerat sju placeringar i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Svedjeholmens IF/KB65 HK vunnit.

Lördag 7 februari spelar Svedjeholmen/KB65 U18 borta mot Nälden/Östersund U18 16.30 och Tegs SK U18 mot Kovland U18 hemma 12.15 i Visionite Arena.

Svedjeholmen/KB65 U18–Tegs SK U18 4–2 (0–1, 1–0, 3–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Husumhallen

Första perioden: 0–1 (19.43) Hampus Sjöström (Noah Dohi).

Andra perioden: 1–1 (25.17) Ali Al-Eidani (Liam Domeij, Leo Bergius).

Tredje perioden: 2–1 (51.35) Kelvin Franklin (Max Westberg, Liam Domeij), 3–1 (53.30) Liam Thurdin, 3–2 (57.11) Sam Åström, 4–2 (57.28) Nils Seläng (Malte Olsson Olebjörk, Leo Bergius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 5-0-0

Tegs SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 7 februari 16.30

Tegs SK U18: Kovlands IshF, hemma, 7 februari 12.15