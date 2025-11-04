Svedjeholmen/KB65 U18 avgjorde i förlängningen mot AIK-Hockey Härnösand U18

Svedjeholmen/KB65 U18 vann med 4–3 efter förlängning

Vilmer Kjellin avgjorde för Svedjeholmen/KB65 U18

Andra raka segern för Svedjeholmen/KB65 U18

Matchen i U18 division 1 norra B herr mellan hemmalaget Svedjeholmen/KB65 U18 och gästande AIK-Hockey Härnösand U18 var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Svedjeholmen/KB65 U18 spikade segerresultatet, 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0). Vilmer Kjellin spelade en avgörande roll för Svedjeholmen/KB65 U18 med det vinnande målet i förlängningen.

Svedjeholmen/KB65 U18 har skapat en skön vinnarkänsla i Bjästa Ishall. Segern mot AIK-Hockey Härnösand U18 betyder att laget har vunnit fyra raka matcher på hemmaplan.

Svedjeholmen/KB65 U18–AIK-Hockey Härnösand U18 – mål för mål

AIK-Hockey Härnösand U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Svedjeholmen/KB65 U18 reducerade dock till 1–2 genom Hugo Karlström efter 9.11 av perioden.

AIK-Hockey Härnösand U18 utökade ledningen på nytt genom Alfred Sjöholm efter 13.02 i andra perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Svedjeholmen/KB65 U18 gjorde 2–3 genom Ali Al-Eidani efter 14.31 av perioden. 10.16 in i tredje perioden nätade Svedjeholmen/KB65 U18:s Oscar Hallin på pass av Nils Seläng och kvitterade. I förlängningen tog det 3.08 till Svedjeholmen/KB65 U18 också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Vilmer Kjellin, på pass av Liam Bäckman.

Det här var Svedjeholmen/KB65 U18:s tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också AIK-Hockey Härnösand U18:s andra uddamålsförlust.

Resultatet innebär att Svedjeholmen/KB65 U18 ligger kvar på femte plats och AIK-Hockey Härnösand U18 på nionde plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Svedjeholmens IF/KB65 HK med 4–2.

I nästa omgång har Svedjeholmen/KB65 U18 ÖSK/Ö-vik U18 borta i Bjästa Ishall, fredag 7 november 19.30. AIK-Hockey Härnösand U18 spelar hemma mot Nälden/Östersund U18 lördag 8 november 16.15.

Svedjeholmen/KB65 U18–AIK-Hockey Härnösand U18 4–3 (0–2, 2–1, 1–0, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (1.34) Andre Hasko, 0–2 (12.00) Filip Ahnlund (Theodor Melander).

Andra perioden: 1–2 (29.11) Hugo Karlström (Oscar Hallin), 1–3 (33.02) Alfred Sjöholm (Alexander Hellström, Daniel Daksevic), 2–3 (34.31) Ali Al-Eidani (Kelvin Franklin).

Tredje perioden: 3–3 (50.16) Oscar Hallin (Nils Seläng).

Förlängning: 4–3 (63.08) Vilmer Kjellin (Liam Bäckman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 3-0-2

AIK-Hockey Härnösand U18: 1-1-3

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 7 november

AIK-Hockey Härnösand U18: Näldens IF/Östersunds IK, hemma, 8 november