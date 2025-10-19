Svårstoppade Orsa fortsätter vinna – 8–4 mot Ludvika/Smedjebacken

Orsa-seger med 8–4 mot Ludvika/Smedjebacken

Orsas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Orsas Oscar Ytterbring tremålsskytt

Det blev 8–4 (2–0, 1–2, 5–2) borta mot Ludvika/Smedjebacken på söndagen och därmed också den fjärde raka segern i U18 division 1 västra B herr för Orsa. Det innebär också att Ludvika/Smedjebacken åkte på fjärde raka förlusten.

Oscar Ytterbring gjorde tre mål för Orsa

Orsa var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

I andra perioden var det i stället Ludvika/Smedjebacken som hade greppet. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 2–3.

Orsa startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 2–3 till 2–7. Men Ludvika/Smedjebacken svarade och gjorde 3–7.

Därefter var det dock Orsa som avgjorde. Laget gjorde 3–8 med fyra minuter kvar att spela genom Oscar Ytterbring. Ludvika/Smedjebacken hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–8.

Orsas Leon Tångring stod för fem poäng, varav två mål, Oscar Ytterbring gjorde tre mål och två assist och Vilmer Gräll gjorde ett mål och spelade fram till tre mål.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Orsa Ishall.

Nästa motstånd för Ludvika/Smedjebacken är Avesta. Orsa tar sig an Malung hemma. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 19.00.

Ludvika/Smedjebacken–Orsa 4–8 (0–2, 2–1, 2–5)

U18 division 1 västra B herr, Hitachi Arena

Första perioden: 0–1 (15.25) John Jernberg (Oscar Ytterbring, Leon Tångring), 0–2 (16.27) Vilmer Gräll (Leon Tångring, Teo Kristoffersson).

Andra perioden: 1–2 (24.41) Jakob Ahlman (Hannes Lind), 2–2 (33.10) Gustav Holmer (Loke Jepsen, Hilding Malmkvist), 2–3 (36.14) Jakob Jerkgård.

Tredje perioden: 2–4 (40.28) Leon Tångring (Oscar Ytterbring), 2–5 (43.20) Oscar Ytterbring (Vilmer Gräll, Max Johansson), 2–6 (44.03) Oscar Ytterbring (Vilmer Gräll, Leon Tångring), 2–7 (46.10) Leon Tångring (Vilmer Gräll), 3–7 (51.51) Lucas Silvennoinen (Hilding Malmkvist, Gustav Holmer), 3–8 (56.38) Oscar Ytterbring, 4–8 (57.41) Jakob Ahlman (Hannes Lind, Oliver Härdin).

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: Avesta BK, borta, 23 oktober

Orsa: Malungs IF, hemma, 23 oktober