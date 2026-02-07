Sex raka segrar för Nybro – efter 5–3 mot Värnamo

Nybro vann med 5–3 mot Värnamo

Nybros sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Sixten Petermann med två mål för Nybro

Det blev 5–3 (1–1, 1–2, 3–0) på bortaplan mot Värnamo på lördagen och därmed också den sjätte raka segern i U20 Div 1 C syd vår herr för Nybro. Det innebär också att Värnamo åkte på åttonde raka förlusten.

Det var nionde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Nybro.

Erik Gruvhagen matchvinnare för Nybro

Nybro startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 14 sekunder slog Anton Sjödahl till på passning från Elias Kubovy och Manfred Åkesson. Värnamo kvitterade till 1–1 efter 19.38 när Axel Lageskog fick träff efter pass från Maximus Klaar och Axel Ahlqvist.

Nybro gjorde 1–2 genom Sixten Petermann efter 5.03 i andra perioden.

Emil Hansson och Lucas Appelsved låg sen bakom vändningen till 3–2 för Värnamo.

Nybro vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5 i tredje perioden. Petermanns 3–5-mål kom med knappt fyra minuter kvar av matchen.

Sixten Petermann gjorde två mål för Nybro och ett assist.

Det här var fjärde mötet mellan Värnamo och Nybro den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Nybro Vikings IF vunnit.

I nästa omgång har Värnamo Tingsryds AIF J20 borta i Dackehallen, tisdag 10 februari 19.15. Nybro spelar hemma mot Kalmar lördag 14 februari 14.00.

Värnamo–Nybro 3–5 (1–1, 2–1, 0–3)

U20 Div 1 C syd vår herr, Axelent Arena

Första perioden: 0–1 (0.14) Anton Sjödahl (Elias Kubovy, Manfred Åkesson), 1–1 (19.38) Axel Lageskog (Maximus Klaar, Axel Ahlqvist).

Andra perioden: 1–2 (25.03) Sixten Petermann (Ludvig Etzén, Melwin Karlsson-Ljunggren), 2–2 (29.22) Emil Hansson (Axel Lageskog), 3–2 (30.44) Lucas Appelsved.

Tredje perioden: 3–3 (41.13) Algot Wiberg (Sixten Petermann), 3–4 (48.52) Erik Gruvhagen (Manfred Åkesson, Oskar Rosengren), 3–5 (56.04) Sixten Petermann (Anton Sjödahl, Oskar Rosengren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värnamo: 0-0-5

Nybro: 5-0-0

Nästa match:

Värnamo: Tingsryds AIF Utv., borta, 10 februari 19.15

Nybro: Kalmar HC, hemma, 14 februari 14.00