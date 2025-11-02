Svårstoppade Mora fortsätter vinna – 3–2 mot Luleå

Mora segrade – 3–2 efter förlängning

Moras nionde seger på de senaste tio matcherna

Olle Carlsson matchvinnare för Mora

Det blev 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 1–0) efter förlängning borta mot Luleå på söndagen och därmed också den fjärde raka segern i U20 nationell norra för Mora. Det innebär också att Luleå åkte på femte raka förlusten.

Olle Carlsson stod för Moras avgörande mål 3.39 in i förlängningen.

Leksand nästa för Mora

Luleå tog ledningen efter fem minuters spel genom Neo Hirsch på pass av Lukas Kral och Anton Nilsson. Luleå utökade ledningen genom Wille Höglund efter 8.18 i andra perioden.

Mora reducerade dock till 2–1 genom Charlie Forslund efter 19.08 av perioden. 10.09 in i tredje perioden slog Tim Thomsson till framspelad av Olle Carlsson och Benjamin Dahlén och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget Mora blev Olle Carlsson som 3.39 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Moras Benjamin Dahlén hade tre assists.

Det här var Luleås tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Moras åttonde uddamålsseger.

Det här betyder att Luleå är kvar på åttonde plats och Mora stannar på andra plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mora med 5–4 efter förlängning .

Luleå tar sig an Björklöven i nästa match borta lördag 15 november 16.00. Mora möter Leksand hemma torsdag 13 november 19.00.

Luleå–Mora 2–3 (1–0, 1–1, 0–1, 0–1)

U20 nationell norra, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (5.19) Neo Hirsch (Lukas Kral, Anton Nilsson).

Andra perioden: 2–0 (28.18) Wille Höglund (David Lövgren, Ludwig Skårman), 2–1 (39.08) Charlie Forslund (Benjamin Dahlén, Laban Persson).

Tredje perioden: 2–2 (50.09) Tim Thomsson (Olle Carlsson, Benjamin Dahlén).

Förlängning: 2–3 (63.39) Olle Carlsson (Laban Persson, Benjamin Dahlén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Luleå: 0-2-3

Mora: 4-0-1

Nästa match:

Luleå: IF Björklöven, borta, 15 november

Mora: Leksand, hemma, 13 november