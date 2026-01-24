Svårstoppade Modo Hockey U18 fortsätter vinna – 6–2 mot Östersunds IK U18

Modo Hockey U18 vann med 6–2 mot Östersunds IK U18

Modo Hockey U18:s sjunde seger på de senaste sju matcherna

Melvin Nylén med två mål för Modo Hockey U18

Det blev 6–2 (2–0, 3–1, 1–1) hemma mot Östersunds IK U18 på lördagen och därmed också den sjunde raka segern i U18 Nationell norra herr för Modo Hockey U18. Det innebär också att Östersunds IK U18 åkte på sjunde raka förlusten.

Det var Modo Hockey U18:s sjunde raka seger mot Östersunds IK U18.

Modo Hockey U18:s Melvin Nylén tvåmålsskytt

Melvin Nylén gav Modo Hockey U18 ledningen efter 6.18 på passning från Kid Åkerman och Leon Schenk. Laget gjorde 2–0 efter 19.33 när Emil Öberg slog till efter förarbete av Leon Schenk och Oscar Westberg.

Efter 1.52 i andra perioden ökade Modo Hockey U18 på till 3–0 återigen genom Melvin Nylén.

Östersunds IK U18 reducerade dock till 3–1 genom Glenn Lidberg tidigt i perioden av perioden.

Modo Hockey U18 gjorde dock två mål och gick från 3–1 till 5–1, målen av Totte Jonsson och Kid Åkerman.

Efter 2.09 i tredje perioden reducerade Östersunds IK U18 till 5–2 genom Ted Forss på pass av Oscar Sandgren och Sigge Forsell. Men mer än så orkade Östersunds IK U18 inte med. 16.17 in i tredje perioden satte Sam Kusuki pucken framspelad av Emil Öberg och Kid Åkerman och ökade ledningen. 6–2-målet blev matchens sista.

Modo Hockey U18:s Kid Åkerman stod för ett mål och två assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Modo med 2–0.

Söndag 25 januari spelar Modo Hockey U18 hemma mot Timrå IK U18 13.00 och Östersunds IK U18 mot Björklöven U18 borta 11.30.

Modo Hockey U18–Östersunds IK U18 6–2 (2–0, 3–1, 1–1)

U18 Nationell norra herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (6.18) Melvin Nylén (Kid Åkerman, Leon Schenk), 2–0 (19.33) Emil Öberg (Leon Schenk, Oscar Westberg).

Andra perioden: 3–0 (21.52) Melvin Nylén (Ludvig Bodén), 3–1 (23.11) Glenn Lidberg (William Gunnarsson, Theo Lindqvist), 4–1 (27.33) Totte Jonsson (Leo Rubing), 5–1 (37.35) Kid Åkerman (Leo Rubing).

Tredje perioden: 5–2 (42.09) Ted Forss (Oscar Sandgren, Sigge Forsell), 6–2 (56.17) Sam Kusuki (Emil Öberg, Kid Åkerman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 5-0-0

Östersunds IK U18: 0-0-5

Nästa match:

Modo Hockey U18: Timrå IK, hemma, 25 januari 13.00

Östersunds IK U18: IF Björklöven, borta, 25 januari 11.30