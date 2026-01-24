Svårstoppade Kumla fortsätter vinna – 11–1 mot svaga Nor IK U23/Solstad HC

Kumla vann med 11–1 mot Nor IK U23/Solstad HC

Kumlas nionde seger på de senaste tio matcherna

Kumlas Wilhelm Log tremålsskytt

Kumla vann med 11–1 (2–0, 4–1, 5–0) borta mot Nor IK U23/Solstad HC på lördagen och tog därmed lagets sjunde raka seger i U20 Div 1 västra B herr. Det innebär också att Nor IK U23/Solstad HC åkte på nionde förlusten i rad.

Charlie Klemetz gjorde 1–0 till Kumla efter 13 minuters spel efter pass från Maximus Jonsson. Laget gjorde också 0–2 efter 15.45 när Wilhelm Log slog till på passning från Maximus Jonsson och William Harrysson.

Kumla hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–3 efter 0.17 genom Wilhelm Log och gick upp till 0–4 innan Nor IK U23/Solstad HC svarade.

Innan perioden var över hade Kumla ryckt åt sig ledningen med 6–1.

Kumla fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Wilhelm Log, Maximus Jonsson, William Harrysson, Axel Björk och Trym Hedelind.

Wilhelm Log gjorde tre mål för Kumla och tre assist, Trym Hedelind stod för fyra poäng, varav ett mål, Charlie Klemetz gjorde två mål och spelade fram till ett mål, Maximus Jonsson gjorde ett mål och två assist och Axel Björk gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Kumla med 15–0.

I nästa match möter Nor IK U23/Solstad HC Örebro borta på lördag 31 januari 09.30. Kumla möter Hammarö J20 onsdag 28 januari 19.00 borta.

Nor IK U23/Solstad HC–Kumla 1–11 (0–2, 1–4, 0–5)

U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (13.25) Charlie Klemetz (Maximus Jonsson), 0–2 (15.45) Wilhelm Log (Maximus Jonsson, William Harrysson).

Andra perioden: 0–3 (20.17) Wilhelm Log (Charlie Klemetz, Vincent Hagström), 0–4 (23.20) Lucas Svahlin (Isak Larsson, Trym Hedelind), 1–4 (30.13) Hugo Westin (Ville Arvidsson, Wilmer Wirén), 1–5 (31.27) Charlie Klemetz (Wilhelm Log), 1–6 (34.47) Isak Larsson (Axel Björk, Trym Hedelind).

Tredje perioden: 1–7 (46.30) William Harrysson (Wilhelm Log), 1–8 (49.27) Maximus Jonsson (Wilhelm Log), 1–9 (51.15) Trym Hedelind (Axel Björk), 1–10 (56.26) Wilhelm Log (Trym Hedelind), 1–11 (57.23) Axel Björk (Patrik Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Kumla: 5-0-0

Nästa match:

Nor IK U23/Solstad HC: Örebro HUF, borta, 31 januari 09.30

Kumla: Hammarö HC, borta, 28 januari 19.00