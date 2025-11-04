Svårstoppade KRIF Hockey J20 fortsätter vinna – 16–0 mot svaga Frosta Hockey/Åstorp IK U20

KRIF Hockey J20-seger med 16–0 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

KRIF Hockey J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Olle Johansson matchvinnare för KRIF Hockey J20

KRIF Hockey J20 vann med 16–0 (7–0, 3–0, 6–0) hemma mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 på tisdagen och tog därmed lagets sjunde raka seger i U20 division 1 E syd herr. Det innebär också att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 åkte på tionde förlusten i rad.

KRIF Hockey J20–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 – mål för mål

KRIF Hockey J20 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden klart med 7–0.

Även i andra perioden var det KRIF Hockey J20 som spelade bäst och gick från 7–0 till 10–0 tack vare sex raka mål (! ), mål av Melker Petersson, Olle Svensson och Olle Johansson. KRIF Hockey J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 16–0. Målen i sista perioden gjordes av Melker Petersson, Oliver Roos, Alvin Mattsson, Olle Svensson, Anton Svensson och Emil Petersen.

Melker Petersson gjorde tre mål för KRIF Hockey J20 och ett målgivande pass, Alvin Mattsson stod för två mål och två assists, Ludvig Huselius gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Olle Johansson gjorde två mål och ett målgivande pass, Oliver Roos gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Olle Svensson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål, Emil Petersen gjorde tre mål och Anton Ottinger hade tre assists.

Lagen möts igen 18 november i Höörs Ishall.

KRIF Hockey J20 tar sig an Mörrums GoIS U20 i nästa match hemma lördag 8 november 14.00. Frosta Hockey/Åstorp IK U20 möter samma dag 13.40 Lund borta.

KRIF Hockey J20–Frosta Hockey/Åstorp IK U20 16–0 (7–0, 3–0, 6–0)

U20 division 1 E syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 1–0 (5.21) Olle Johansson (Amandus Alm), 2–0 (8.50) Emil Petersen (Ludvig Huselius, Olle Johansson), 3–0 (11.32) Emil Petersen (Anton Ottinger), 4–0 (16.00) Alvin Mattsson (Theo Elmkvist), 5–0 (18.56) Melker Petersson (Oliver Roos, Kim Strandberg), 6–0 (19.25) Ludvig Huselius (Alvin Mattsson), 7–0 (19.46) Malte Jonsson (Alvin Mattsson, Theo Elmkvist).

Andra perioden: 8–0 (25.10) Melker Petersson (Noah Melkersson), 9–0 (25.50) Olle Svensson (Liam Mattsson, Anton Ottinger), 10–0 (36.14) Olle Johansson.

Tredje perioden: 11–0 (44.01) Emil Petersen (Malte Jonsson), 12–0 (49.24) Melker Petersson (Oliver Roos, Ludvig Huselius), 13–0 (53.05) Anton Svensson (Olle Svensson, Anton Ottinger), 14–0 (55.15) Oliver Roos (Melker Petersson, Kim Strandberg), 15–0 (55.54) Alvin Mattsson (Amandus Alm), 16–0 (56.30) Olle Svensson (Anton Svensson, Liam Mattsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 5-0-0

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Mörrums GoIS IK, hemma, 8 november

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Lund Giants HC, borta, 8 november