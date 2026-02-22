Kovland U18 har sju raka segrar – vann mot Njurunda U18 med 7–2

Seger för Kovland U18 med 7–2 mot Njurunda U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Benjamin Thun Hansson matchvinnare för Kovland U18

Kovland U18 är i riktigt bra form just nu. På söndagen kom seger nummer sju i rad, efter 7–2 (1–0, 3–2, 3–0) borta mot Njurunda U18. Det innebär också att Njurunda U18 har fem raka förluster i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Kovland U18 vann därmed för femte matchen i rad mot just Njurunda U18.

AIK-Hockey Härnösand U18 nästa för Kovland U18

Kovland U18 tog ledningen efter 13 minuters spel genom William Larsson efter pass från Axel Sellgren Granzell och Adrian Berglund.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Kovland U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Benjamin Thun Hansson, Emil Johansson och Alve Meijer.

Benjamin Thun Hansson och Emil Johansson gjorde båda två mål och två assist för Kovland U18.

Det här betyder att Njurunda U18 ligger på nionde plats i tabellen och att Kovland U18 leder serien. Ett tapp för Njurunda U18 som låg på femte plats så sent som den 23 januari.

Det här var fjärde mötet mellan Njurunda U18 och Kovland U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Kovlands IshF vunnit.

I nästa match möter Njurunda U18 ÖSK/Ö-vik U18 hemma och Kovland U18 möter AIK-Hockey Härnösand U18 borta. Båda matcherna spelas måndag 23 februari 19.30.

Njurunda U18–Kovland U18 2–7 (0–1, 2–3, 0–3)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Modin & Zetterberg Hallen

Första perioden: 0–1 (13.01) William Larsson (Axel Sellgren Granzell, Adrian Berglund).

Andra perioden: 1–1 (27.16) Filip Roos (Hjalmar Hällström, Milton Hedqvist), 2–1 (27.36) Hjalmar Hällström (Filip Roos, Lukas Zetterberg), 2–2 (33.50) Gustav Lundström (Emil Johansson, Elton Nyström), 2–3 (39.44) Benjamin Thun Hansson (Elton Nyström, Albin Lindblom), 2–4 (39.54) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Elton Nyström).

Tredje perioden: 2–5 (42.05) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, William Larsson), 2–6 (43.31) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson), 2–7 (59.33) Alve Meijer (Edvin Wallin, Rasmus Ekman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Njurunda U18: 0-0-5

Kovland U18: 5-0-0

Nästa match:

Njurunda U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 23 februari 19.30

Kovland U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, borta, 23 februari 19.30