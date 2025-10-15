Svårstoppade Karlskrona fortsätter vinna – 6–3 mot svaga Västervik

Karlskrona vann med 6–3 mot Västervik

Karlskronas femte seger på de senaste fem matcherna

Liam Engström avgjorde för Karlskrona

Karlskrona vann med 6–3 (3–2, 1–0, 2–1) hemma mot Västervik på onsdagen och tog därmed lagets femte raka seger i hockeyettan södra. Det innebär också att Västervik åkte på fjärde förlusten i rad.

Järfälla nästa för Karlskrona

I första perioden var det Karlskrona som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Efter 16.25 i andra perioden slog Liam Engström till framspelad av Lukas Sjöblom och Kalle Carlsson och gjorde 4–2. Västervik reducerade till 4–3 redan efter efter 55 sekunder i tredje perioden genom Knut Köhler på pass av Liam Svensson och Petter Sjöcrona. Men mer än så orkade Västervik inte med.

5.36 in i tredje perioden slog Victor Crus-Rydberg till på pass av Freddie Larsson och Hannes Lindström och ökade ledningen.

Efter 15.55 nätade Robin Carlsson på pass av Victor Crus-Rydberg och ökade ledningen för Karlskrona. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Karlskronas Lukas Sjöblom stod för ett mål och två assists och Kalle Carlsson hade tre assists.

Karlskrona vann senast lagen möttes med 5–3 i NKT Arena.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 december i LF Arena.

Karlskrona tar sig an Järfälla i nästa match borta fredag 17 oktober 19.00. Västervik möter Grästorps IK hemma lördag 18 oktober 17.00.

Karlskrona–Västervik 6–3 (3–2, 1–0, 2–1)

Hockeyettan södra, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (3.32) Lukas Sjöblom (Liam Engström, Kalle Carlsson), 2–0 (5.54) Malte Von Dahn, 2–1 (13.04) Jacob Tenemyr (Liam Svensson), 3–1 (15.31) Elias Sjöström (Kalle Carlsson, Lukas Sjöblom), 3–2 (16.03) Jack Sirkka (Hugo Frylén, Elias Dervall-Svensson).

Andra perioden: 4–2 (36.25) Liam Engström (Lukas Sjöblom, Kalle Carlsson).

Tredje perioden: 4–3 (40.55) Knut Köhler (Liam Svensson, Petter Sjöcrona), 5–3 (45.36) Victor Crus-Rydberg (Freddie Larsson, Hannes Lindström), 6–3 (55.55) Robin Carlsson (Victor Crus-Rydberg).

Nästa match:

Karlskrona: Järfälla HC, borta, 17 oktober

Västervik: Grästorps IK, hemma, 18 oktober