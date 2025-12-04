Svårstoppade Grums fortsätter vinna – 3–1 mot Borlänge

Seger för Grums med 3–1 mot Borlänge

Grums åttonde seger på de senaste nio matcherna

Adam Nordström med två mål för Grums

Det blev 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) borta mot Borlänge på torsdagen och därmed också den fjärde raka segern i U18 regional väst fortsättning herr för Grums. Det innebär också att Borlänge åkte på sjätte raka förlusten.

Den första perioden slutade 0–0.

1.09 in i andra perioden gjorde Grums 1–0. Målskytt var Adam Nordström efter förarbete av Lukas Eckerwall och Lukas Owesten.

Grums utökade ledningen genom Adam Nordström som gjorde sitt andra mål efter 1.01 i tredje perioden.

Borlänge reducerade dock till 1–2 genom Sixten Stornils efter 6.28 av perioden.

Grums kunde dock avgöra till 1–3 med 43 sekunder kvar av matchen genom Jack Smedberg.

Grums Adam Nordström stod för tre poäng, varav två mål.

Med en omgång kvar är Borlänge på femte plats i tabellen medan Grums är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK vunnit.

I nästa match, söndag 7 december möter Borlänge Lindlöven J18 borta i Lindehov 16.00 medan Grums spelar hemma mot VIK Hockey U18 13.00.

Borlänge–Grums 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

U18 regional väst fortsättning herr, Borlänge Ishall

Andra perioden: 0–1 (21.09) Adam Nordström (Lukas Eckerwall, Lukas Owesten).

Tredje perioden: 0–2 (41.01) Adam Nordström (Albin Ekman, Alfred Bäckman), 1–2 (46.28) Sixten Stornils (Arvid Bäck, Melvin Lantz), 1–3 (59.17) Jack Smedberg (Adam Nordström, Philip Wäseby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 0-2-3

Grums: 4-1-0

Nästa match:

Borlänge: Lindlövens IF, borta, 7 december

Grums: VIK Västerås HK, hemma, 7 december