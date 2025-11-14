Svårstoppade Colorado fortsätter vinna – 6–3 mot Buffalo

Colorado vann med 6–3 mot Buffalo

Colorados sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Martin Necas tvåmålsskytt för Colorado

Det blev 6–3 (3–2, 1–1, 2–0) hemma mot Buffalo på fredagen och därmed också den femte raka segern i NHL för Colorado. Det innebär också att Buffalo åkte på femte raka förlusten.

Gavin Brindley gjorde matchvinnande målet

Colorado spelade bäst i första perioden som laget vann med 3–2.

Buffalo kvitterade också till 3–3 genom Tage Thompson i andra perioden.

Colorado tog ledningen på nytt genom Gavin Brindley efter 16.17. Tredje perioden var länge mållös. Colorado gick från 4–3 till 6–3 genom två snabba mål på 1.15 i slutet av perioden av Martin Necas och Gabriel Landeskog och avgjorde matchen.

Martin Necas gjorde två mål för Colorado och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Colorado Avalanche med 3–1.

Nästa motstånd för Colorado är NY Islanders. Lagen möts måndag 17 november 03.00 i Ball Arena. Buffalo tar sig an Detroit borta söndag 16 november 01.00.

Colorado–Buffalo 6–3 (3–2, 1–1, 2–0)

NHL, Ball Arena

Första perioden: 1–0 (1.06) Martin Necas (Cale Makar, Devon Toews), 2–0 (6.30) Artturi Lehkonen (Sam Malinski, Martin Necas), 2–1 (7.05) Bowen Byram (Tage Thompson, Alex Tuch), (Ross Colton, Gavin Brindley), (Owen Power, Josh Doan).

Andra perioden: 3–3 (34.53) Tage Thompson (Isak Rosén, Peyton Krebs), 4–3 (36.17) Gavin Brindley (Josh Manson, Brent Burns).

Tredje perioden: 5–3 (56.53) Martin Necas (Nathan MacKinnon, Samuel Girard), 6–3 (58.08) Gabriel Landeskog (Martin Necas).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Colorado: 5-0-0

Buffalo: 0-1-4

Nästa match:

Colorado: New York Islanders, hemma, 17 november

Buffalo: Detroit Red Wings, borta, 16 november