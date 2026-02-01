Svårstoppade Borlänge fortsätter vinna – 5–2 mot svaga Clemensnäs

Borlänge vann med 5–2 mot Clemensnäs

Borlänges sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Calle Karlsson gjorde två mål för Borlänge

Borlänge vann med 5–2 (0–1, 3–0, 2–1) på bortaplan mot Clemensnäs på söndagen och tog därmed lagets femte raka seger i hockeyettan norra. Det innebär också att Clemensnäs åkte på elfte förlusten i rad.

– Tung förlust än en gång, bra prestation och vi är väldigt nära att kvittera, men de kontrar och avgör matchen, kommenterade Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren.

Det var bortaseger nummer sex i rad för Borlänge.

Eric Hultgren bakom Borlänges avgörande

Oliver Lindgren gjorde 1–0 till Clemensnäs efter elva minuters spel framspelad av Elis Hedlund.

Borlänge vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i andra perioden.

6.09 in i tredje perioden fick Elliot Ahlberg utdelning på pass av Vilmer Holm och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Clemensnäs. 17.00 in i perioden nätade Borlänges Tim Palmberg framspelad av Eric Hultgren och Erik Olhans-Lind och ökade ledningen. Efter 17.23 slog Calle Karlsson till återigen på pass av Joel Jonsson och ökade ledningen för Borlänge.

Joel Jonsson gjorde ett mål för Borlänge och två assist.

Resultatet innebär att Clemensnäs ligger kvar på 20:e och sista plats och Borlänge på femte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Clemensnäs är Forshaga. Lagen möts lördag 14 februari 16.00 i Ängevi Ishall. Borlänge tar sig an Väsby IK HK borta onsdag 4 februari 19.00.

Clemensnäs–Borlänge 2–5 (1–0, 0–3, 1–2)

Hockeyettan norra, Kopparhallen

Första perioden: 1–0 (11.55) Oliver Lindgren (Elis Hedlund).

Andra perioden: 1–1 (22.05) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Hampus Malm), 1–2 (24.56) Joel Jonsson, 1–3 (35.52) Eric Hultgren (Marcus Runnkvist, Melker Bertals).

Tredje perioden: 2–3 (46.09) Elliot Ahlberg (Vilmer Holm), 2–4 (57.00) Tim Palmberg (Eric Hultgren, Erik Olhans-Lind), 2–5 (57.23) Calle Karlsson (Joel Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs: 0-1-4

Borlänge: 5-0-0

Nästa match:

Clemensnäs: Forshaga IF, borta, 14 februari 16.00

Borlänge: Väsby IK HK, borta, 4 februari 19.00