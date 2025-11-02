Sunne IK J18 segrare borta mot Viking HC J18

Seger för Sunne IK J18 med 3–1 mot Viking HC J18

Christoffer Haglund avgjorde för Sunne IK J18

Andra raka segern för Sunne IK J18

Sunne IK J18 vann mötet med Viking HC J18 borta med 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) på söndagen i U18 division 1 västra D herr.

Viking HC J18–Sunne IK J18 – mål för mål

Sunne IK J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Viking HC J18 reducerade dock till 1–2 genom Max Lönn tidigt i tredje perioden av perioden.

Sunne IK J18 kunde dock avgöra till 1–3 med fyra sekunder kvar av matchen genom Johan Lucas Jäger.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 december i Helmia Arena.

Viking HC J18 tar sig an Kils AIK J18 i nästa match borta tisdag 4 november 19.00. Sunne IK J18 möter Grums IK 2 borta söndag 9 november 14.00.

Viking HC J18–Sunne IK J18 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

U18 division 1 västra D herr, Valhall

Första perioden: 0–1 (9.20) Mille Ranström (Wille Jansson), 0–2 (13.01) Christoffer Haglund (Eskil Andersson Köbbel, William Möller).

Tredje perioden: 1–2 (40.32) Max Lönn (David Wigh-Dahlgren, Wiggo Hammarström), 1–3 (59.56) Johan Lucas Jäger.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking HC J18: 2-1-2

Sunne IK J18: 3-1-1

Nästa match:

Viking HC J18: Kils AIK, borta, 4 november

Sunne IK J18: Grums IK:2, borta, 9 november