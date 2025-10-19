Sunne IK J18 segrare borta mot Kristinehamns HT J18 – Wille Jansson matchvinnare

Sunne IK J18 vann med 4–1 mot Kristinehamns HT J18

Sunne IK J18:s Wille Jansson tvåmålsskytt

Andra raka segern för Sunne IK J18

Sunne IK J18 besegrade Kristinehamns HT J18 på bortaplan i söndagens match i U18 division 1 västra D herr. 1–4 (0–0, 1–3, 0–1) slutade matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 7.24 i andra perioden gjorde Kristinehamns HT J18 1–0 genom Karl Hallbäck.

Sunne IK J18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 inom bara 3.41. 1.41 in i tredje perioden nätade Sunne IK J18:s Arnas Gudirgis på pass av Filip Smedman och Wille Jansson och ökade ledningen.

Elwin Persson gjorde ett mål för Sunne IK J18 och spelade fram till två mål och Wille Jansson stod för tre poäng, varav två mål.

För tabellens utseende betyder det här att Kristinehamns HT J18 ligger på fjärde plats medan Sunne IK J18 har sjätteplatsen.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Helmia Arena.

Kristinehamns HT J18 tar sig an Hammarö HC i nästa match borta torsdag 23 oktober 20.00. Sunne IK J18 möter samma dag 19.00 Åmåls SK J18 hemma.

Kristinehamns HT J18–Sunne IK J18 1–4 (0–0, 1–3, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Björkhallen

Andra perioden: 1–0 (27.24) Karl Hallbäck (Olle Dröschmeister), 1–1 (33.19) Wille Jansson (Elwin Persson, Oskar Blank), 1–2 (36.49) Wille Jansson (Elwin Persson, Joel Hermansson), 1–3 (37.00) Elwin Persson.

Tredje perioden: 1–4 (41.41) Arnas Gudirgis (Filip Smedman, Wille Jansson).

Nästa match:

Kristinehamns HT J18: Hammarö HC, borta, 23 oktober

Sunne IK J18: Åmåls SK, hemma, 23 oktober