Sunne hetast i toppmötet med Kumla

Sunne vann med 5–3 mot Kumla

Sunnes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Samuel Larsson matchvinnare för Sunne

Det var två topplag som möttes i U20 Div 1 västra B herr på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Sunne, som besegrade Kumla med 5–3 (0–2, 2–0, 3–1).

När Sunne och Kumla senast gjorde upp var Kumla klart bättre och vann med hela 7–0. Nu kom alltså revanschen för Sunne.

Segern var Sunnes fjärde på de senaste fem matcherna.

Sunne–Kumla – mål för mål

Lucas Svahlin gjorde 1–0 till Kumla efter bara 2.58 assisterad av Trym Hedelind och Maximus Jonsson. Laget gjorde 0–2 genom Mio Jovander efter förarbete från Wilhelm Log och Felix Borgshed efter 16.38.

Efter 12.16 i andra perioden slog Oliver Braathen-Lien till på pass av Sofian Phoenix Bjorli och reducerade åt Sunne. Samuel Larsson gjorde dessutom 2–2 efter 12.33 framspelad av Wille Håkansson.

Sunne tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.33 genom Simon Ekelund och gick upp till 4–2 innan Kumla svarade.

Segern skrevs till slut till 5–3 för Sunne.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Sunne med 29–12 och Kumla med 39–13 i målskillnad.

Det här betyder att Sunne slutar på tredje plats och Kumla på första plats.

Sunne–Kumla 5–3 (0–2, 2–0, 3–1)

U20 Div 1 västra B herr, Helmia Arena

Första perioden: 0–1 (2.58) Lucas Svahlin (Trym Hedelind, Maximus Jonsson), 0–2 (16.38) Mio Jovander (Wilhelm Log, Felix Borgshed).

Andra perioden: 1–2 (32.16) Oliver Braathen-Lien (Sofian Phoenix Bjorli), 2–2 (32.33) Samuel Larsson (Wille Håkansson).

Tredje perioden: 3–2 (40.33) Simon Ekelund (Oliver Rydberg, Anton Wikman), 4–2 (45.59) Samuel Larsson (Anton Wikman, Simon Ekelund), 4–3 (51.53) William Harrysson (Hampus Karlsson), 5–3 (59.52) Oliver Braathen-Lien.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne: 4-1-0

Kumla: 4-0-1