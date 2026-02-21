Sunne avgjorde i tredje perioden mot Nor IK U23/Solstad HC

Sunne vann med 5–3 mot Nor IK U23/Solstad HC

Oliver Braathen-Lien matchvinnare för Sunne

Andra raka segern för Sunne

Sunne segrade borta mot Nor IK U23/Solstad HC i U20 Div 1 västra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Sunne drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (2–1, 1–2, 0–2).

I och med detta har Nor IK U23/Solstad HC 13 förluster i rad.

Nor IK U23/Solstad HC–Sunne – mål för mål

Nor IK U23/Solstad HC tog ledningen i början av första perioden genom Emil Thonander Ejendal.

Sunne kvitterade till 1–1 genom Oskar Blank efter 13.12.

Nor IK U23/Solstad HC gjorde 2–1 genom Ville Arvidsson efter 18.11 i matchen.

Sunne kvitterade till 2–2 genom Anton Wikman i andra perioden.

Nor IK U23/Solstad HC tog ledningen på nytt genom Hugo Westin efter 8.21.

Sunne gjorde 3–3 genom Samuel Larsson efter 19.47 av perioden.

14.25 in i tredje perioden nätade Sunnes Oliver Braathen-Lien på pass av Simon Ekelund och gav laget ledningen. Fredrik Lundal stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med tio sekunder kvar att spela framspelad av Simon Ekelund. Därmed hade Sunne vänt matchen. 3–5-målet blev matchens sista.

Med två omgångar kvar är Nor IK U23/Solstad HC sist i serien medan Sunne är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Sunne med 15–2.

I nästa omgång har Nor IK U23/Solstad HC BIK Karlskoga J18 borta i Nobelhallen, fredag 27 februari 19.30. Sunne spelar hemma mot Nora HC/Hällefors IK U23 torsdag 26 februari 19.30.

Nor IK U23/Solstad HC–Sunne 3–5 (2–1, 1–2, 0–2)

U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 1–0 (3.08) Emil Thonander Ejendal (Hugo Westin, Ville Arvidsson), 1–1 (13.12) Oskar Blank (Mats Molaup Kvåle), 2–1 (18.11) Ville Arvidsson.

Andra perioden: 2–2 (27.46) Anton Wikman (Oliver Rydberg, Samuel Larsson), 3–2 (28.21) Hugo Westin (Emil Thonander Ejendal), 3–3 (39.47) Samuel Larsson (Oliver Braathen-Lien, Anton Wikman).

Tredje perioden: 3–4 (54.25) Oliver Braathen-Lien (Simon Ekelund), 3–5 (59.50) Fredrik Lundal (Simon Ekelund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Sunne: 2-1-2

Nästa match:

Nor IK U23/Solstad HC: BIK Karlskoga 2, borta, 27 februari 19.30

Sunne: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 26 februari 19.30