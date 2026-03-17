Sundsvall vidare – slog Borlänge i avgörande matchen

Seger för Sundsvall med 6–3 mot Borlänge

Oliver Sundberg tvåmålsskytt för Sundsvall

Emil Lindblom avgjorde för Sundsvall

Efter seger borta med 6–3 (2–1, 0–2, 4–0) har Sundsvall nu avgjort matchserien mot Borlänge i kvartsfinalen i Hockeyettan. Sundsvall vann totalt med 3-0 i matcher.

Det var Sundsvalls femte raka seger mot Borlänge.

Oliver Sundberg med två mål för Sundsvall

Borlänge tog ledningen i första perioden genom Viktor Sandell.

Erik Hedlund och Melker Morin såg till att Sundsvall vände till ledning med 1–2.

Redan efter 2.07 i andra perioden kvitterade Borlänge genom Gustav Lindström med assist av Joel Jonsson. Borlänge gjorde också 3–2 efter 18.49 i andra perioden när Eric Hultgren fick träff på pass av Isac Ollas Mattsson.

Sundsvall vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 3–2 till 3–6 i tredje perioden. 3–5-målet kom med bara 1.59 kvar att spela genom Oliver Sundberg. Och med knappt två minuter kvar att spela kom också 3–6 genom Johan Lindholm. Därmed tog laget en säker seger.

Borlänge–Sundsvall 3–6 (1–2, 2–0, 0–4)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 1–0 (10.10) Viktor Sandell (Pontus Bergman, Marcus Runnkvist), 1–1 (11.49) Erik Hedlund (Axel Abrahamsson, Ludvig Westerlund), 1–2 (13.35) Melker Morin (Ludvig Westerlund).

Andra perioden: 2–2 (22.07) Gustav Lindström (Joel Jonsson), 3–2 (38.49) Eric Hultgren (Isac Ollas Mattsson).

Tredje perioden: 3–3 (41.47) Oliver Sundberg (William Falkenhäll, Filip Wiberg), 3–4 (55.16) Emil Lindblom (Nils Nordh, Johan Lindholm), 3–5 (58.01) Oliver Sundberg (Axel Abrahamsson), 3–6 (58.29) Johan Lindholm.

Ställning i serien: Borlänge–Sundsvall 0–3