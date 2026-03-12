Sundsvall vann andra matchen mot Borlänge

Sundsvall-seger med 6–2 mot Borlänge

William Falkenhäll matchvinnare för Sundsvall

Andra raka segern för Sundsvall

Sundsvall har gett sig själv ett riktigt bra läge i matchserien mot Borlänge i kvartsfinalen i Hockeyettan, efter seger på hemmaplan med 6–2 (1–1, 2–1, 3–0). Därmed leder Sundsvall matchserien med 2-0 och kan avgöra serien i nästa match.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Sundsvall.

Sundsvall–Borlänge – mål för mål

John Gullbrandsson gav Borlänge ledningen efter tio minuters spel på passning från Calle Karlsson och Pontus Bergman. Sundsvall kvitterade genom Karl Pettersson framspelad av William Falkenhäll och Johan Lindholm efter 18.29.

Borlänge gjorde 1–2 genom Leon Cadei efter 51 sekunder i andra perioden.

Martin Arpe och William Falkenhäll såg till att Sundsvall vände till ledning med 3–2.

Även i tredje perioden var det Sundsvall som var vassast och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Johan Lindholm, Emil Lindblom och Leon Häggström.

William Falkenhäll gjorde ett mål för Sundsvall och spelade dessutom fram till två mål.

Nästa match spelas på tisdag 19.00.

Sundsvall–Borlänge 6–2 (1–1, 2–1, 3–0)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 0–1 (10.55) John Gullbrandsson (Calle Karlsson, Pontus Bergman), 1–1 (18.29) Karl Pettersson (William Falkenhäll, Johan Lindholm).

Andra perioden: 1–2 (20.51) Leon Cadei (Joel Myrberg Andersson, Erik Olhans-Lind), 2–2 (38.27) Martin Arpe (William Falkenhäll), 3–2 (38.47) William Falkenhäll.

Tredje perioden: 4–2 (40.32) Johan Lindholm (Emil Lindblom), 5–2 (45.28) Emil Lindblom, 6–2 (59.53) Leon Häggström (Axel Abrahamsson).

Ställning i serien: Sundsvall–Borlänge 2–0

Nästa match:

17 mars, 19.00, Borlänge–Sundsvall