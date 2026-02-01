Sundsvall Hockey U18 tog ännu en seger – 3–2 mot Umeå Hockeyklubb U18

Sundsvall Hockey U18 segrade – 3–2 mot Umeå Hockeyklubb U18

Sundsvall Hockey U18:s femte seger på de senaste fem matcherna

Hampus Becker matchvinnare för Sundsvall Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 är svårslaget i U18 regional norr fortsättning vår herr. Mot Umeå Hockeyklubb U18 på bortaplan i Visionite Arena på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (1–0, 0–2, 2–0) och har nu fem segrar i rad.

Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin kommenterade matchen:

– En bra prestation som tyvär inte riktigt räckte fram till poäng. Dock utvecklas vi i varje match vi spelar och närmar oss övriga lag.

Hampus Becker stod för Sundsvall Hockey U18:s avgörande mål 16.59 in i tredje perioden.

SK Lejon U18 nästa för Sundsvall Hockey U18

Elias Sitter gav Sundsvall Hockey U18 ledningen efter 19 minuter framspelad av Philip Vesterlund och Edvin Fahlen.

Umeå Hockeyklubb U18 kvitterade till 1–1 redan efter efter 1.42 i andra perioden genom Vincent Reichler efter förarbete från Folke Hertzberg och Emil Bergetoft. Målet var Vincent Reichlers femte i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Umeå Hockeyklubb U18 gjorde också 2–1 efter 6.49 i andra perioden när Felix Kentsson hittade rätt på pass av Vincent Reichler.

12.57 in i tredje perioden satte Hugo Müller pucken framspelad av Elias Sitter och Ronaldo Nordlander och kvitterade. Efter 16.59 nätade Hampus Becker på pass av Gustav Von Essen och Lucas Filipp och avgjorde matchen.

Umeå Hockeyklubb U18 har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Sundsvall Hockey U18 har 14 poäng.

Den 1 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Brandcode Center.

Lördag 7 februari spelar Umeå Hockeyklubb U18 hemma mot Piteå Hockey U18 16.00 och Sundsvall Hockey U18 mot SK Lejon U18 hemma 16.30 i Brandcode Center.

Umeå Hockeyklubb U18–Sundsvall Hockey U18 2–3 (0–1, 2–0, 0–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Visionite Arena

Första perioden: 0–1 (19.37) Elias Sitter (Philip Vesterlund, Edvin Fahlen).

Andra perioden: 1–1 (21.42) Vincent Reichler (Folke Hertzberg, Emil Bergetoft), 2–1 (26.49) Felix Kentsson (Vincent Reichler).

Tredje perioden: 2–2 (52.57) Hugo Müller (Elias Sitter, Ronaldo Nordlander), 2–3 (56.59) Hampus Becker (Gustav Von Essen, Lucas Filipp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb U18: 1-0-4

Sundsvall Hockey U18: 5-0-0

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb U18: Piteå HC, hemma, 7 februari 16.00

Sundsvall Hockey U18: SK Lejon, hemma, 7 februari 16.30